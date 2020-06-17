奧地利男對警察「挑釁放屁」！慘被罰1.6萬元　他狂抱怨：沒道理

▲奧地利警察。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

奧地利首都維也納有一名男子因在被警察檢查身份時，故意放了一個超響亮的屁，而被處以500歐元（約新台幣1.6萬元）的罰款。這名男子隨後向當地媒體抱怨稱，這一罰款是完全沒有道理的。

綜合英國《衛報》、《鏡報》報導，該起事件發生在6月5日，對於該名男子非常沒有禮貌的行為，奧地利警方則表示，該男子的行為明顯是故意的，他在接受檢查時表現出「挑釁且不合作的態度」，並且從長椅上站起身，注視著警員，以明顯故意的方式放了巨大的腸胃氣脹。

據悉，該名男子因為「違反公共禮儀」被罰了歐元（約新台幣1.6萬元）。維也納警方事後也在官方推特上表示，「沒有人會因為不小心放屁就被開罰」，如果男子不服的話，可以提出上訴。

Austrian police defend decision to fine man after 'provocative' fart https://t.co/00jjmF4vqY — The Guardian (@guardian) June 16, 2020

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