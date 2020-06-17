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夏日炎炎、好友相聚　台酒推有汽泡白酒味的台啤特釀

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▲▼台酒,台啤,台啤特釀,白葡萄（圖／記者吳靜君攝）

▲台啤特釀具汽泡白葡萄酒味（圖／台酒提供）

記者吳靜君／台北報導

台灣啤酒以百年精湛釀酒工藝及與時俱進的創新風格精粹而成「特選優質原料、特別釀造工法、特殊層次風味」的台啤特釀，這次推出全新釀製魅力酒款－「台啤特釀 · 向陽IGA」，以具有汽泡白葡萄酒味攻占消費者的味蕾，再度襲捲市場。

台酒表示，「台啤特釀 · 向陽IGA」為近年在義大利釀酒廠十分風行的義式葡萄艾爾啤酒，特選優質進口素材，選用果香味濃郁的酵母及啤酒花，採用「二重釀造工藝」，先以麥汁進行初段發酵，後加入白葡萄汁進行第二段發酵，且運用0度C低溫冷泡啤酒花技法，創造出介於啤酒與白葡萄酒之間的特色酒款，使入口具有如品嘗香檳般的芬芳優雅果香與高貴細緻口感，交織出豐富風味層次，傾心迷人的酒精度9%，讓人沉浸在品味金黃酒液裡的夏日清新氣息。

請繼續往下閱讀...

台酒指出，無論是三五好友的聚會、跟閨蜜們戶外野餐或是下班放鬆後喝的那一杯，「台啤特釀 · 向陽IGA」讓消費者享受到開罐撲鼻而來的淡雅果香，而品嘗時則會感受到啤酒與氣泡白葡萄酒交融般的芳醇清冽口感，獨到的層次風味為這個夏日帶來自然清新的愉悅感受。

除此之外，葡萄喜愛生長在「向陽」、陽光充足的環境，因此將結實纍纍盈滿果香的葡萄園田野風光以悠閒恣意的氛圍跳躍上罐身設計，呈現出簡潔典雅與純淨質感，讓人彷彿置身於歐洲葡萄莊園，共享沁涼時光。

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