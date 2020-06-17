納智捷下一步擬「退出中國市場」？　裕隆汽車：與東風仍在商議未來方向

▲市場傳出，裕隆納智捷（Luxgen）擬退出中國市場。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

市場傳出，裕隆納智捷（Luxgen）擬退出中國市場，已與大股東東風汽車達成共識，正討論退場細節。對此，裕隆17日表示，正持續朝向開放平台策略轉型，自主品牌也重新調整策略，而在中國市場策略調整，則正在與股東方商議未來方向中。

裕隆汽車（2201）18日將召開股東會，這是嚴凱泰遺孀、董事長嚴陳莉蓮接掌裕隆後，第二次主持集團的股東會。面對中國車市低迷，嚴陳莉蓮的政策持續「止血」，往輕資產策略進行，尤其在中國市場打拚10年的東風裕隆汽車表現不如預期，加上中國車市於2018年「改吹逆風」，集團不得不啟動整頓。

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面對中國市場結構性轉變，業界傳出，裕隆要「逆轉勝」恐怕有些難度，因此除了往輕資產形式發展，也傳出與大股東東風汽車正討論退出中國市場細節，評估後目標漸趨一致，正積極洽談相關細節。

不過，東風裕隆退場之前，仍要考量法規與消費者處理方案，也就是說，裕隆整頓集團財務與退場考量早已是定局，仍要研擬具體方案以因應各層面議題；而「納智捷」能否在台灣延續品牌，也是市場關注的焦點之一。

裕隆表示，裕隆集團持續朝向開放平台策略轉型，自主品牌也重新調整策略，中國市場策略調整，與股東方商議未來方向中；納智捷在資產減損後以輕資產，未來在與鴻海合資公司的開放平台中持續發展。