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31歲逆女不滿母「省錢不裝WIFI」　尼龍繩狂勒頸：就是要殺她！

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▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲31歲的無業女因不滿媽媽不肯花錢在家裡裝WIFI，憤而出手拿尼龍繩勒媽媽的脖子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本一名31歲的無業女性日前為了防疫，特意離開感染風險高的東京，回到老家北海道。然而16日下午卻傳出，該名女子在家中以手與打包用的尼龍繩勒住母親的脖子，企圖殺害對方。事後，嫌犯向警方自首，警察趕往現場後發現，女子母親面部發紅，所幸沒有大礙。對於犯案動機，女嫌則表示，「都是因為她不肯花錢裝WIFI。」

根據北海道NEWS報導，警方到場後馬上以殺人未遂嫌疑逮捕這名嫌犯。據了解，這名31歲的女嫌自稱住在東京，4月上旬時考慮到東京疫情嚴重，因此搬回位於北海道札幌市的老家與60多歲的母親同住。然而搬回老家後，卻時常與母親發生口角，生活中的摩擦不斷累積，疑似因此心生怨念。

警方表示，女嫌先是以打包用的尼龍繩與雙手用力勒緊母親的脖子，隨後自行撥打110向警方自首。警方趕往現場後，看到嫌犯的母親面部發紅，所幸並未受傷，警方也立即將女嫌以殺人未遂罪名逮捕。女嫌遭逮後供稱，「我就是打算要殺了她。平常就對她有怨言，今天剛好心血來潮就動手了。」

針對犯案動機，嫌犯透露，事發之前兩人正因WIFI問題發生口角，才會引發殺機。她表示，「家裡沒有架設WIFI，明明就已經叫她裝了，卻因為想省錢堅持不肯裝，媽媽一點都不在乎我，都在騙人。」

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