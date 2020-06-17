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爬山驚見樹幹壓著「發紺腳趾」！網見照片全嚇歪：太恐怖了

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▲多形炭角菌。（圖／翻攝自Susanta Nanda推特）

▲「5根腳趾」都已發紺了。（圖／翻攝自Susanta Nanda推特）

實習記者任珈萱／綜合報導

印度森林服務局（IFS）官員蘇珊塔·南達（Susanta Nanda）在推特上分享一張相當驚悚又奇特的照片，照片中可以看到，一隻黑紫色的腳掌，被壓在樹幹底下，露出5隻連指甲都發黑的腳指頭，並且讓網友猜猜這到底是什麼。

綜合外媒報導，蘇珊塔在推特上傳這張照片，表示他在山區看到一根樹幹壓著腐爛的5根腳趾，讓他著實嚇了一大跳，不過仔細觀察後發現只是虛驚一場。他並在貼文寫下，「你可以猜出這是什麼動物嗎？」這也引起網友討論，紛紛在底下留言，「這大猩猩吧」、「雪人?」、「一個女人與金屬指甲油」。

過了沒多久後，蘇珊塔親自給網友以正確答案，原來這是「多形炭角菌（Xylaria Polymorpha）」，也被稱為死人的手指。但網友知道正解後，還是被嚇到不行，「不行啦，還是太恐怖」、「很不舒服」、「這會被嚇死」、「在野外看到鐵定嚇爆」。

多形炭角菌，俗稱死人的手指，是一種腐生真菌。在森林和林地地區會看到，通常生長在腐爛或受損的樹樁，及腐爛的木材的底部。多半都呈「圓柱形和橢圓形」，3-8公分，表皮多皺褶，顏色則是暗色或黑褐色，甚至黑色；不能食用，因為它的質地就跟木頭一樣。

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