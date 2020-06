爬山驚見樹幹壓著「發紺腳趾」！網見照片全嚇歪：太恐怖了

▲「5根腳趾」都已發紺了。(圖/翻攝自Susanta Nanda推特)

實習記者任珈萱/綜合報導

印度森林服務局(IFS)官員蘇珊塔·南達(Susanta Nanda)在推特上分享一張相當驚悚又奇特的照片,照片中可以看到,一隻黑紫色的腳掌,被壓在樹幹底下,露出5隻連指甲都發黑的腳指頭,並且讓網友猜猜這到底是什麼。

綜合外媒報導,蘇珊塔在推特上傳這張照片,表示他在山區看到一根樹幹壓著腐爛的5根腳趾,讓他著實嚇了一大跳,不過仔細觀察後發現只是虛驚一場。他並在貼文寫下,「你可以猜出這是什麼動物嗎?」這也引起網友討論,紛紛在底下留言,「這大猩猩吧」、「雪人?」、「一個女人與金屬指甲油」。

過了沒多久後,蘇珊塔親自給網友以正確答案,原來這是「多形炭角菌(Xylaria Polymorpha)」,也被稱為死人的手指。但網友知道正解後,還是被嚇到不行,「不行啦,還是太恐怖」、「很不舒服」、「這會被嚇死」、「在野外看到鐵定嚇爆」。

多形炭角菌,俗稱死人的手指,是一種腐生真菌。在森林和林地地區會看到,通常生長在腐爛或受損的樹樁,及腐爛的木材的底部。多半都呈「圓柱形和橢圓形」,3-8公分,表皮多皺褶,顏色則是暗色或黑褐色,甚至黑色;不能食用,因為它的質地就跟木頭一樣。

