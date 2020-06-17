牛津大學認證！　《ETtoday》網路媒體使用率第一名

▲牛津大學「路透社研究所」公布2020數位新聞報告，如果不含入口網站Yahoo!雅虎新聞，《ETtoday》是台灣網路媒體使用率第一。（圖／翻攝Reuters Institute Digital News Report 2020）

記者吳美依／綜合報導

牛津大學「路透社研究所」公布2020數位新聞報告（Reuters Institute Digital News Report 2020），結果發現，在台灣的受訪者中，《ETtoday》在網路新聞媒體使用率排名第一名，信任度排名領先聯合報、自由時報與蘋果新聞網。

「路透社新聞學研究所」委託牛津大學、英國市調公司YouGov進行數據分析，探討全球新聞市場的消費概況，調查範圍橫跨40國，受訪民眾多達8萬155人。根據報告，台灣網路媒體品牌的每周線上、線下觸及率中，排除第一名的入口網站Yahoo!雅虎新聞，網路原生媒體《ETtoday》以40％觸及率排名第一 ，這是《ETtoday》第3年蟬聯第一寶座。

接下來名次依序為TVBS新聞台、Line News、三立新聞、東森新聞、中天新聞、蘋果新聞網、聯合新聞網、自由時報電子報、風傳媒、台視、中視、中時電子報、鉅亨網和天下雜誌。

▲根據報告數據，《ETtoday》的品牌信任度排名在聯合報、自由時報、蘋果新聞網前面。（圖／翻攝Reuters Institute Digital News Report 2020）



而在台灣媒體品牌信任度部分，《ETtoday》排名第六，一至五名依序是公視、天下雜誌、商業周刊、經濟日報與TVBS新聞台。第七名開始依序為聯合報、民視新聞、中視、中央社、自由時報、蘋果日報、中天新聞、風傳媒和報導者。

報告中也提到，由於新冠肺炎疫情，全球新聞媒體信任度都受到影響，台灣今年的新聞信任度是24%，比去年的28％下降4％。此外，如果與政治人物、社會運動者、記者和外國政府相比，台灣民眾更擔心從一般社會大眾身上接收到錯誤或誤導資訊。

▲由於科技與媒體環境不斷變化，數位與社群媒體的使用則日益廣泛。報告指出，台灣74％受訪者會使用智慧型手機觀看新聞。（圖／翻攝Reuters Institute Digital News Report 2020）

由於科技與媒體環境不斷變化，電視、平面報紙等傳統媒體來源重要性越來越低，數位與社群媒體的使用則日益廣泛。報告中形容，台灣民眾熱愛使用智慧型手機，74％的受訪者會用來接收新聞資訊，最常用來分享或觀看新聞的社群媒體是依序為Line（49％）、臉書（47％）與Youtube（41％）。

2017年至2020年之間，台灣民眾觀看新聞的來源與裝置也有所變化，網路從88％略降至83％，社群媒體從57％微升至59％，電視與平面媒體都呈現大幅下滑，分別來到62％與21%。

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