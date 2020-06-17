快加入鴻海會員抽手機！慶祝新版官網上線　10:18啟動向郭台銘致敬

▲左起為鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／合成圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（17）日稍早10:18宣布啟動鴻海研究院、新版官網，特別選擇這個時間，其實就是為了向10月18日生日的創辦人郭台銘致敬，並在新版官網藏有三大彩蛋，包括慶祝新官網上線的煙火動畫，還有前1018位加入會員的人，即可參加抽獎送手機活動。

鴻海新版官網的設計風格，主軸以「科技鴻海 智能領航」為首要發想，透過深藍色視覺主軸，象徵著科技的藍海，搭配大量具有科技感的圖像、效果、線條與符號來塑造數位科技領航的形象，來傳達鴻海對未來的展望。

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鴻海官網全新改版，包含4大特色，像是視覺化財務分析，使用豐富圖表讓使用者快速理解公司資訊，並首度啟用會員專區，讓服務投資人掌握最新消息和動態通知，更設計「快速工具列」，方便使用者分享推播，還增設瀏覽連結排行榜，提供投資人掌握第一手熱門資訊。

▲鴻海新版官網正式上線。（圖／翻攝鴻海官網）

鴻海官網全新改版，主要就是為了強化投資人服務新體驗，因此使用者體驗方面，鴻海新版官網特別著重於投資人服務，透過重點式整合及各項便捷工具使用，方便投資人掌握公司最新動態，加強公司透明度。

鴻海新版官網上線，當中更是隱藏有三大彩蛋，包括慶祝新官網上線的煙火動畫，還有前1018位加入會員的人，即可參加抽獎送手機活動，更為了向10月18日生日的創辦人郭台銘致敬，特別選在6月17日的上午10點18分上線。

此外，鴻海新版官網透過放射動畫視覺效果，讓使用者清楚瀏覽鴻海全球布局，並在「關於鴻海」單元內也有清楚說明，更首次大揭秘鴻海的全球廠區，像是威州園區居然要蓋小巨蛋，或是你沒看過的鴻海，其實在美國雪地、墨國沙漠、捷克山區都有據點。

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