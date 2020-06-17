　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

快加入鴻海會員抽手機！慶祝新版官網上線　10:18啟動向郭台銘致敬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起為鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／合成圖）

▲左起為鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／合成圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（17）日稍早10:18宣布啟動鴻海研究院、新版官網，特別選擇這個時間，其實就是為了向10月18日生日的創辦人郭台銘致敬，並在新版官網藏有三大彩蛋，包括慶祝新官網上線的煙火動畫，還有前1018位加入會員的人，即可參加抽獎送手機活動。

鴻海新版官網的設計風格，主軸以「科技鴻海 智能領航」為首要發想，透過深藍色視覺主軸，象徵著科技的藍海，搭配大量具有科技感的圖像、效果、線條與符號來塑造數位科技領航的形象，來傳達鴻海對未來的展望。

請繼續往下閱讀...

鴻海官網全新改版，包含4大特色，像是視覺化財務分析，使用豐富圖表讓使用者快速理解公司資訊，並首度啟用會員專區，讓服務投資人掌握最新消息和動態通知，更設計「快速工具列」，方便使用者分享推播，還增設瀏覽連結排行榜，提供投資人掌握第一手熱門資訊。

▲向創辦人郭台銘致敬！　鴻海研究院、新版官網10:18宣布啟動。（圖／翻攝鴻海官網）

▲鴻海新版官網正式上線。（圖／翻攝鴻海官網）

鴻海官網全新改版，主要就是為了強化投資人服務新體驗，因此使用者體驗方面，鴻海新版官網特別著重於投資人服務，透過重點式整合及各項便捷工具使用，方便投資人掌握公司最新動態，加強公司透明度。

鴻海新版官網上線，當中更是隱藏有三大彩蛋，包括慶祝新官網上線的煙火動畫，還有前1018位加入會員的人，即可參加抽獎送手機活動，更為了向10月18日生日的創辦人郭台銘致敬，特別選在6月17日的上午10點18分上線。

此外，鴻海新版官網透過放射動畫視覺效果，讓使用者清楚瀏覽鴻海全球布局，並在「關於鴻海」單元內也有清楚說明，更首次大揭秘鴻海的全球廠區，像是威州園區居然要蓋小巨蛋，或是你沒看過的鴻海，其實在美國雪地、墨國沙漠、捷克山區都有據點。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
林舒語5年婚冒裂痕大吵哭了！懷二胎被老公拋下..5歲兒1句話
外送到汐止大樓15F！管理員驚：這家都死了　挖出外遇夫「直播
吳夢夢暴風消瘦「胸變小了」！進軍SOD最新進度曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

納智捷下一步擬「退出中國市場」？　裕隆汽車：與東風仍在商議未來方向

最有錢／擔心勞保破產？新制退休族如何存「養老」股？

快加入鴻海會員抽手機！慶祝新版官網上線　10:18啟動向郭台銘致敬

期交所董事長交接　吳自心期盼接軌國際、黃天牧提四大期許

卜蜂、大成看好豬肉外銷　先攻香港、新加坡及日本市場

「鴻海研究院」正式成立　五大研究所啟動「F3.0」轉型升級

統一超通過配發9元現金股利　董座羅智先：打造依賴型服務平台

台股早盤上漲36點！台塑化今除息　開盤漲0.11%

中美關係不確定　銀行建議：美元為外幣配置的核心部位

24年努力台灣豬解封了！　謝金河點出「守住這一關」是關鍵

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

49歲鍾麗緹女團選秀熱跳《舞孃》　「肉色緊身衣」完美呈現魔鬼身材！

宗教團體「野外放生」做功德！螃蟹綁繩都不拆...丟水中變放死

納智捷下一步擬「退出中國市場」？　裕隆汽車：與東風仍在商議未來方向

最有錢／擔心勞保破產？新制退休族如何存「養老」股？

快加入鴻海會員抽手機！慶祝新版官網上線　10:18啟動向郭台銘致敬

期交所董事長交接　吳自心期盼接軌國際、黃天牧提四大期許

卜蜂、大成看好豬肉外銷　先攻香港、新加坡及日本市場

「鴻海研究院」正式成立　五大研究所啟動「F3.0」轉型升級

統一超通過配發9元現金股利　董座羅智先：打造依賴型服務平台

台股早盤上漲36點！台塑化今除息　開盤漲0.11%

中美關係不確定　銀行建議：美元為外幣配置的核心部位

24年努力台灣豬解封了！　謝金河點出「守住這一關」是關鍵

幕後／高雄子弟的心內話　陳其邁為2原因請辭副閣揆「回家一戰」

竹聯幫明仁會超凶狠！爭奪酒店經紀擄人痛毆　警兵分21路抓「總會長」

戲精上身！浮誇系二哈「假動作」擊掌　結局網笑：內心戲很多

想買房！她一查「賣了7年沒成交」...傻眼真相曝　內行：一堆這種的

放狗在巷弄亂跑！　路人回家險車禍...動保處罰3千：可能痛失愛犬

Jaguar Land Rover裁員1100人　虧損148億、Defender接單不如預期

獨家回應／小鬼戀啦啦隊女神...多次夜闖香閨　經紀人認了《玩很大》當紅娘牽線

陳其邁返高雄投入補選！趙天麟TURN ON　吳怡農可望擔任發言人

國民黨雲林縣黨部聯合慶端午　祈福防疫2萬肉粽助弱勢　

弟弟繼女借住「過夜後變女友」　衝動哥摸3次代價36萬

財經熱門新聞

即／大樂透頭彩1.06億　大里一注獨得！

輪胎龍頭大廠經營權一夕變天　這件事讓「鐵三角」家族內鬨

「強勢美元」快崩盤了？　

台灣第一家！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

網通設備領導商啟碁二度回台投資　豪砸55億加碼南科建新廠

即／美股激漲800點　5月零售太狂

台灣除名口蹄疫區　謝金河點出關鍵

疫情促成新兆元產業　謝金河：台灣生技脫胎換骨躍升的機會

東典光電明起公開申購　上櫃新股承銷價68元

港幣直直落！台銀換匯價創近2年新低　換新台幣5萬多賺1250元

正新輪胎驚傳經營權變天　姐夫陳榮華回鍋拿下董事長大位

汽機車貨物稅減徵　擬延長

中天生技、合一生技開盤鎖漲停　42萬張掛單搶買

台股早盤上漲36點！台塑化今除息　開盤漲0.11%

更多熱門

相關新聞

「鴻海研究院」正式成立　五大研究所啟動「F3.0」轉型升級

「鴻海研究院」正式成立　五大研究所啟動「F3.0」轉型升級

鴻海（2317）今（17）日宣布，正式成立「鴻海研究院」，旗下同時設立五大研究所，聚焦人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算的應用布局，藉此加速「F1.0至F3.0」的三階段轉型升級計畫。

郭台銘連續2個月加碼鴻海後縮手　維持個人持股不變

郭台銘連續2個月加碼鴻海後縮手　維持個人持股不變

鴻海威州廠數百萬美元補助　受疫情衝擊延遲到手

鴻海威州廠數百萬美元補助　受疫情衝擊延遲到手

郭董醉心智慧馬桶　豪擲10億也願意

郭董醉心智慧馬桶　豪擲10億也願意

鴻海旗下工業富聯將建「佛山智造谷」　打造智慧製造+工業互聯網生態

鴻海旗下工業富聯將建「佛山智造谷」　打造智慧製造+工業互聯網生態

關鍵字：

鴻海鴻海研究院郭台銘劉揚偉

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

客人錢用撒的！外送哥彎腰撿錢　「碰一聲」他傻了

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面