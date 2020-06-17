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卜蜂、大成看好豬肉外銷　先攻香港、新加坡及日本市場

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▲台灣正式從口蹄疫疫區除名，肉品大廠卜蜂、大成同感振奮，看好台灣豬肉的外銷競爭優勢。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣正式從口蹄疫疫區除名，肉品大廠卜蜂、大成同感振奮，看好台灣豬肉的外銷競爭優勢。圖為大成長城副總裁韓家寅。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

世界動物衛生組織（OIE）通過，台灣正式從口蹄疫疫區除名，肉品大廠卜蜂、大成同感振奮，看好台灣豬肉如果能順利出口，以華人為主的香港及新加坡市場可望先行，日本市場因食品安檢嚴謹則將以熟食搶市。

世界動物衛生組織16日晚間於官網公布新聞稿，宣告代表大會通過最後決議，正式改列台灣為「口蹄疫非疫區且不施打疫苗」。台灣經過24年努力，終於從口蹄疫區除名，消息傳來，台灣養豬業者一片歡欣。

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▲台灣卜蜂董事長鄭武樾今（12）日表示，從第三季至明年春節前皆為旺季，卜蜂將在穩定中求成長。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣卜蜂董事長鄭武樾表示，卜蜂將在穩定中求成長。（圖／記者林淑慧攝）

飼料及肉品大廠卜蜂董事長鄭武樾表示，豬肉市場仍面臨非洲豬瘟的問題，仍有一定挑戰，未來台灣豬肉若能順利出口，以華人人口為多數的國家將列為首選，包括亞鄰的香港、新加坡及日本都有機會。

大成長城副總裁韓家寅表示，台灣豬肉具有品種、品質等一定的競爭優勢，這次從口蹄疫名單除名，若能順利出口，對國內養豬業可望增加海外出海口，自然是好事，但豬肉外銷的出口貿易仍待國與國的雙邊貿易談判，「主動權不在廠商」，預期短期內海外市場不會有大的改變。

針對台灣豬肉外銷進程規劃，經濟部國貿局表示，已陸續透過外館掌握世界主要國家的進口規定，同時將與農委會合作擬訂拓銷策略，最快下半年可望在海外市場看到國產豬肉的身影。

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