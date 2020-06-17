總統府前立999顆西瓜！解封首次「端午藝文大匯演」防疫國家隊全員出席

▲總統府前「立瓜」999顆大西瓜！解封首次「端午謝平安 藝文大匯演」活動，防疫國家隊將全員出席 。（圖／行政院農業委員會）

記者林育綾／台北報導

全台解封後第一個端午連假大型活動，「端午謝平安 藝文大匯演」將於6月25日至28日在總統府前廣場舉行！除了邀請防疫國家隊全員出席開幕，還將在總統府前廣場以「立蛋」的精神，邀民眾一同「立瓜」共999顆大西瓜，每顆保持間距1.5公尺，此外3天活動更有60組藝文團體尬台演出，還有近百攤農夫市集、創意園遊會。

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▲農委會范美玲主秘（右）邀請民眾一起參加「立瓜」活動。（圖／記者林育綾攝）

端午節連假是解封後第一個連續假期，在文化部指導下，文化總會特別統籌為期3天的「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動，將在凱達格蘭大道前舉行。第一天（25日）午間將與農委會合作舉行「端午謝平安，好運久久久」立瓜活動，把端午傳統「立蛋」改成「千人立起999顆西瓜」，這999顆大西瓜來自屏東佳冬鄉農會，希望透過立瓜祈求台灣平安久久。

25日晚間總統府與文總特別邀請「唐美雲歌仔戲團」演出《天官賜福慶端午》開場，接續的「綠光劇團」將演出端午特別限定版的《再會吧 北投》音樂會，向每一位台灣英雄致敬。

▲「端午謝平安 藝文大匯演」將於6月25日至28日總統府前廣場舉行，60組團體同場尬台，還有百攤農夫市集、創意園遊會。（圖／記者林育綾攝）

總統府發言人Kolas Yotaka提到，新冠肺炎疫情期間，病毒不僅衝擊我們的身體、心理，還有經濟產業，尤其是農產業和藝文產業，很多人可能會忽略藝文業，認為不是生活必需品，但其實藝文業是台灣文化的根，因此在今年總統的就職典禮也特別撙節開支，就是希望有更多預算支持台灣的農產業和藝文產業，這也是為什麼解封後第一個大型藝文活動，要在府前廣場舉辦，屆時「防疫國家隊」全員都會來參加開幕典禮，總統和副總統也都會出席。

▲總統府發言人Kolas Yotaka邀請「防疫國家隊」全員參與。（圖／記者林育綾攝）

▲「防疫國家隊」周志浩署長代表出席記者會。（圖／記者林育綾攝）

26日至27日的活動以「多元」、表演藝術形式、貼近大眾的藝術文化，在端午節重現台灣早期街口廟會，熱鬧鬥陣祈求平安的景象，共打造5個舞台，邀請60多組藝文團隊同場尬台演出；周邊也有將近百攤的農夫市集、創意園遊會與國人同樂！期望疫情期間宅在家中的親子老少，可以闔家走出戶外，呼吸藝文空氣，讓鬱悶許久的心得到紓解，更作為支持表演團隊振興的第一步。



關於「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動的相關防疫措施，6/25晚間活動將配合防疫新生活規定，現場採實聯制且須佩戴口罩，其餘活動期間應做好個人防疫措施，如未佩戴口罩者則須保持社交距離。

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