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「鴻海研究院」正式成立　五大研究所啟動「F3.0」轉型升級

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▲不受新冠肺炎疫情影響，鴻海研究院諮詢委員會議以雲端連線方式進行。（圖／鴻海提供）

▲鴻海研究院諮詢委員會議以雲端連線方式進行。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（17）日宣布，正式成立「鴻海研究院」，旗下同時設立五大研究所，聚焦人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算的應用布局，藉此加速「F1.0至F3.0」的三階段轉型升級計畫。

鴻海表示，「鴻海研究院」網羅全球一流學者專家出任諮詢委員，包括香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維、洛杉磯加州大學電機工程學系講座教授張懋中、財團法人電信技術研究中心董事長吳宗成、全球人工智慧專家李開復博士等，充實研究院的研發量能，目標建構200人團隊，強攻「3+3」領域。

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鴻海指出，董事長劉揚偉上任以來，訂下集團「F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級」三階段短、中、長期計畫目標，藉此提升集團產業層次，進而提高獲利，而鴻海研究院的成立，正是集團邁向F3.0轉型升級之路的重要發展策略之一，強化鴻海技術與產品創新，從過去「勞力密集」升級至「腦力密集」進一步提升核心競爭力。

鴻海說明，為把握轉型升級發展契機，鴻海研究院跳脫以往事業體框架，不侷限於聚焦現有客戶產品，主要專注於未來3~7年的前瞻技術研發，旗下五大研究所將以平均40位尖端技術研發人才的編制，與鴻海旗下事業單位攜手打造技術交流平台，為集團「3+3」產業技術端夯實基礎。

鴻海補充，鴻海研究院籌備期間，因應新冠肺炎疫情，考量諮詢委員大多人在海外往返移動不易，從研究院組織架構討論、例行會議、諮詢委員徵詢到聘書頒發，大多採雲端連線方式進行，因此籌備過程完全不受疫情影響。

談及鴻海研究院的成立，香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維感到相當興奮並表示，鴻海秉持著台灣人的精神，非常勤奮、積極，並無所畏懼地開創產業的未來，自己很榮幸能參與鴻海研究院的籌設，希望藉著這次機會，與鴻海一起推動台灣企業文化的進步。

郭大維指出，面對未來產業趨勢，核心技術的掌握是很重要的，鴻海研究院的設立，不僅代表著鴻海的數位轉型與轉型升級，進入「腦力密集」；更重要的是，鴻海將重新設立台灣未來企業的標竿。

前交通大學校長、洛杉磯加州大學電機工程學系講座教授張懋中表示，鴻海研究院的成立，不僅是一個技術交流平台，更有機會具備定義市場、定義未來的能力，最後進一步定義產品，這無疑是鴻海轉型升級的至要關鍵，也是為何劉董事長對「產品經理」如此重視。

專精量子計算領域的台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞指出，量子科技近年發展快速，然而綜觀國內大型企業，尤其是準科研領域方面的長期投入，鮮少會有這樣的前瞻願景，而研究院所定義的幾個研究方向，都是全球未來的發展方向，極具前瞻性。

張慶瑞進一步指出，台灣在這方面，應該需要快速追趕，不論是硬體還是軟體，而自己身為諮詢委員，如何協助鴻海在相關領域以最好的方式切入產業端，則是鴻海研究院的主要定位。

長年投身於資安領域的財團法人電信技術研究中心董事長吳宗成認為，隨著新興資通訊科技進步，資安產業雖無法構成一個完整產業鏈，但資安領域逐步從「專業化」走向「生活化」，資安已是人類日常生活中必須面對的課題，藉由鴻海研究院這個技術平台延續資安人才培育，可望在資安專業領域寫下歷史。

創新工場董事長暨CEO、全球人工智慧專家李開復博士表示，鴻海站在電子科技產品製造的世界尖端，順應時勢成立人工智慧研究院，自己很榮幸成為咨詢委員會專家顧問之一，因為無論是無人物流運輸、機器人等工業自動化，或是無人商店、無人駕駛計程車等智慧生活場景，AI人工智慧正迎來高速發展的階段。

李開復指出，接下來將與鴻海研究院一起研究如何把AI作為基礎設施，去賦能鴻海精密製造的運作流程，與自動車、智慧醫療、機器人等場景深度融合，在第四次工業革命的浪潮下，開啟新一波智慧化產業技術的應用創新能力。

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