正妹和男友遛狗莫名被罵「管好你的狗」　下秒遭AR-15步槍當街擊斃！

▲死者親友在網站上為她發起募款活動。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州近來發生槍擊案件，一對情侶近來在街上遛狗，途經一棟公寓大樓時突然被一名陌生男子大吼，2人還來不及反應時，就慘遭對方狂開多槍，造成21歲女子當場死亡，27歲男友的背部以及腿部也中槍受傷。

這起事件發生在10日中午，21歲女子塔拉斯(Isabella Thallas)與27歲男友西蒙(Darian Simon)一同遛狗，正打算訓練狗狗大小便時，居住在附近公寓的36歲男子克洛斯(Michael Close)突然發狂對他們大吼，「你們要不要管好狗，還是要讓狗一直叫」。身受重傷的西蒙表示，等他注意到時，發現一顆子彈正要射向他，接著耳邊便聽到多聲槍聲，然而逃跑時仍被擊中2槍，女友則被當場擊斃。

案發1小時後，帕克郡(Park County)警方在靠近美國285號公路以及埃文斯山大道(Mt Evans Blvd)附近找到凶嫌，後來帶回丹佛市進行偵查，其車上發現一把AR-15步槍，以及槍帶和彈匣。克洛斯於上週四聽證會中一共起訴18項罪名，其中包含一級謀殺罪。

西蒙被送到醫院急救後，雖然幸運保住一命，然而目前仍在醫院接受輸血以及多項手術，而不幸身亡的塔拉斯最近才剛要過21歲生日，傷心的親友除了為她舉行追悼會，也在GoFundMe網站上發起募款。

►偷偷分享少女秘密！

