統一超通過配發9元現金股利　董座羅智先：打造依賴型服務平台

▲統一超商今（17）日舉行股東常會，由董事長羅智先親自主持，會中通過配發每股9元現金股利。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

統一集團旗下統一超商今（17）日舉行股東常會，會中通過配發每股9元現金股利，以昨日收盤價每股299元計算，現金殖利率約3.01%；董事長羅智先也揭示超商事業的未來願景，期許統一超商能進化為「超越顧客期待的依賴型服務平台」。

羅智先曾期許這一任董事會，即使面對基期愈來愈高、挑戰愈來愈大，經營團隊追求營收、獲利持續創新高是「天職」，而統一超商2019年度合併總營收已突破2500億元大關、達2560.6億元，今年首度入選道瓊永續指「世界指數」及「新興市場指數」，為全球食品零售業中唯一受邀且入選的台灣企業，與國際標竿企業並駕齊驅。

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今年以來新冠肺炎疫情延燒，讓國內外經濟發展仍充滿不確定性，但統一超商在人、店、商品、系統、物流、制度及文化等七大經營基礎元素上持續精進，由「提供基本需求的便利型商店」，進化為「超越顧客期待的依賴型服務平台」，提供消費者兼具體驗性、娛樂性及教育性的消費空間。

展望後市，統一超商除了本業透過聚焦經營及集團資源整合，持續展現經營績效外，轉投資事業的海內外佈局也將有所突破。

統一超表示，菲律賓7-ELEVEN總店數預計突破3000店，將持續擴大商品結構，推動複合式門市；統一生活（康是美）聚焦引進多元商品及專業的優質服務，台灣星巴克亦將提升顧客體驗及優化會員經營，可望挹注公司營運表現。

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