快訊／青瓦台回嗆金與正「缺乏常識且無禮」！　一旦採取軍事行動將面臨後果

▲南韓青瓦台秘書官針對北韓連日舉動發表談話。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）炸毀開城工業區內的韓聯辦，今晨更發表更詳細的軍事計劃，讓朝鮮半島局勢緊張。青瓦台國民溝通首席祕書官尹道漢（윤도한）17日11時（台灣時間）10時發表談話。

尹導漢對北韓拒絕接受特使派遣感到遺憾，呼籲北韓應遵守《919軍事協議》，並表示，「一旦北韓真的採取軍事行動，將會付出代價。」

北韓領導人金正恩胞妹金與正今（17）透過聲明再一次重磅砲轟南韓，譴責南韓總統文在寅15日針對《六一五韓朝共同宣言》20週年的演說內容是「無恥詭辯」，近期言論充滿藉口，還把南北韓關係停滯歸咎於外部因素，如今平壤已決定不再與「卑躬屈膝的那一方（意指南韓）」討論跨境關係。

針對金與正的談話，尹道漢重度抨擊，「（金與正）根本沒有理解文在寅話中的意旨，用非常無禮調侃，是缺乏常識的行為。」

尹道漢補充道，「（炸毀韓聯辦）嚴重毀損此段期間南北累積的信任，我方對此嚴正警告，絕不寬容北韓無法分別事理的言行。」

▲北韓炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處，爆炸的瞬間。（圖／路透）

尹道漢針對對北派遣特使一事回應，「我方為突破困局，向北韓提議派遣特使，然而北韓卻單方面對外公開，這是史無前例、非常無禮又缺乏常識的行為，強烈扭曲我方派遣特使至平壤的意圖，對此我方表達強烈遺憾。」

尹道漢最後強調，「北韓連日來的言行，不僅對自身毫無助益。所有舉動引起的後果，北韓須負全責」、「期望北韓日後能具更基本的禮貌。」

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