「健保卡將被停卡」詐騙電話又來了！ 台南市藥師公會通報藥局請民眾勿受騙

▲台南市藥師公會提醒民眾遇到詐騙電話，一定要先求證，千萬不要直接就在電話中回應處理，以免一步步掉進歹徒的圈套受騙上當。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

就在民眾需使用健保卡購買實名制口罩之際，詐騙集團又開始藉健保卡違規使用即將被停卡的名義，誘使民眾上當被騙，台南市藥師公會除了提醒所有健保藥局要教育民眾勿上當，也再次呼籲民眾千萬不要因為一時心急而受騙，類似電話應直接向中央健保署各分局來求證。

電話聲響起，一接聽傳來「您好，中央健保局提醒您，經過電腦判定，您的健保卡有違規使用的情形發生，即將停卡，請盡速向健保局說明，如有疑問，請按9，由客服人員為您服務，請按9，由客服人員為您服務」。若沒仔細看來電號碼，或一時心急就按9想要快點解決，可能就會落入詐騙集團的圈套。

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▲假藉健保局名義說健保卡即將被停卡的詐騙電話，顯示的來電號碼開頭為002是屬於境外打來的電話，請民眾不要受騙上當。

6月16日這樣的詐騙電話打到健保藥局，健保藥局人員是與健保業務最有直接相關的人，自然不會上當，再仔細看來電顯示的號碼為0027226259687，屬於境外打來的電話，也是詐騙集團最常使用的通訊方式，隨即通報藥師公會轉知所有藥局會員注意，並積極教育民眾勿上當。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，健保藥局是社區民眾的好厝邊，除了可以讓民眾持慢性病連續處方箋到健保藥局領藥，若是碰到用藥問題或健康照護相關的問題，藥師在了解的範圍內，也會盡量向民眾解說清楚來協助民眾，像詐騙集團藉健保卡要停卡這類的電話，民眾除了可直接向健保署求證外，也可到健保藥局詢問藥師該如何處理，經過多方求證，千萬不要直接就在電話中回應處理，以免一步步掉進歹徒的圈套受騙上當。

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