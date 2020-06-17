她捕魚慘遭巨鱷狠咬！村民剖鱷「胃裡驚見屍體殘骸」...頭還散落在附近

▲村民在鱷魚的胃裡發現法蒂瑪的屍體殘骸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

印尼近日發生一起「巨鱷攻擊人」的命案！一名45歲的婦女在河邊捕魚時，突然被一隻長19英尺（約6公尺）的巨鱷攻擊，一旁的朋友嚇壞，搜救人員最後在河邊周圍以及巨鱷的胃裡，找到該名婦女的屍體殘骸，整個屍體殘破不堪。

據英國《每日郵報》報導，這起事件發生在印尼北加里曼丹省（Kalimantan Utara），45歲的婦女法蒂瑪（Fatimah）12日在河裡釣魚時，突然遭到一隻巨鱷攻擊。一旁的朋友聽到尖叫聲，才發現法蒂瑪已經被巨鱷拖下水面，立馬衝回村裡呼喊求救，警方和村民隨即展開搜索。

Gruesome footage shows locals removing woman's limbs from crocodile's stomach https://t.co/INveDiIqob — Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2020

經過數小時的搜索，搜救局（SAR）小組和村民合力在附近找到了法蒂瑪的頭部以及部分屍體殘骸，他們繼續進行搜索，直到最終找到潛伏在河岸附近的巨型鱷魚。該隻巨型鱷魚長19英尺（約6公尺），警察開槍射擊後，村民們合力把鱷魚的胃剖開，發現了法蒂瑪剩下的屍體殘骸。

救援負責人阿米爾丁（Amiruddin）說，「我們已經警告居民遠離水域，因為該地區可能會有更多的鱷魚，他們應該要格外小心。」

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