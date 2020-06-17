曼谷街頭「裸G哥激戰摩托車」　沉醉臉顫抖身體…完事後奶奶出面竟翻轉結局！

▲紅衣哥對著機車非禮，嚇壞路人。（圖／翻攝自thairath.co.th）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國曼谷街頭日前出一名穿著紅衣的詭異男子，對著停在一旁的摩托車進行「上下擺動」的行為，經過的路人原先以為男子正在偷摩托車，近看的時候才發現，男子的手正在不合常理的擺動，仔細觀察後被「人車合體」的一幕震驚到說不出話。

綜合外媒報導，曼谷街頭大白天卻讓路過的民眾相當驚嚇，因為一名穿著紅色衣服的男子，下半身赤裸的跨坐在路邊的摩托車上，身體詭異的前後左右擺動，原本以為男子試圖想要偷摩托車，一旁錄影存證的人上前一看，竟發現男子正在「非禮」摩托車，也不顧旁邊有人正在側目，深情與摩托車發生關係。

附近居民擔心會衍生治安問題，於是報警。警方循線找到該名「騎士」，他的祖母得知消息後，難過的表示，「我要對社會大眾道歉，為我孫子所做的不雅觀的事情道歉，因為他小時候曾經撞到頭，之後行為就一直很不受控，但我很努力照顧著他。」

據悉，警方抵達現場時，要求男子配合調查，但是他卻不願意多說。而在警方了解他的家庭、生活背景之後，目前尚未採取任何行動，並要求社福機構介入調查。不少網友看到該段影片，也認為「如果真的有些問題，就該診治」、「如果沒有問題，這樣的行為也要接受矯正」、「奶奶當下知道應該很尷尬」。

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