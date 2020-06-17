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金與正狠批文在寅「無恥詭辯」滿嘴藉口！　不再討論兩韓雙邊關係

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▲▼金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

▲金與正表示，文在寅應該要道歉、反省，誓言杜絕空飄傳單等類似事件再次重演，但他近期言論充滿藉口。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓領導人金正恩胞妹金與正今（17）透過聲明再一次重磅砲轟南韓，譴責南韓總統文在寅15日針對《六一五韓朝共同宣言》20週年的演說內容是「無恥詭辯」，近期言論充滿藉口，還把南北韓關係停滯歸咎於外部因素，如今平壤政府已決定不再與南韓討論雙邊關係。

綜合韓聯社、韓國國際廣播電台報導，文在寅15日透過影片祝賀《六一五韓朝共同宣言》發表20週年，期間呼籲北韓不要切斷對話窗口，不能讓誤解阻礙過去為和平所付出的努力，應該要溝通合作解決問題，透過對話來克服困談，同時對朝鮮半島局勢升溫的現況感到遺憾。

對此，金與正透過聲明表示，文在寅這段言論是在逃避責任、充滿奉承，且他把南北韓關係停滯緊繃的原因歸咎給外界，平壤政府不會再與「卑躬屈膝」的南韓坐下來討論雙邊關係。北韓統一戰線部長張金鐵也表示，未來不會再與南韓進行交流或合作。

談及南韓政府處理脫北團體空飄傳單一事，金與正也說，文在寅應該要道歉、反省，誓言杜絕類似事件再次重演。

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