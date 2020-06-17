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中印45年首起死亡衝突　印度外交部：中國想單方面改變邊境現狀

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▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

▲中印發生嚴重衝突的地方位在拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中國與印度間的邊境衝突持續升溫，雙方軍隊15日深夜至16日凌晨在拉達克地區（Ladakh）的暴力對峙造成63人死傷，印度有20名士兵喪命、17人傷勢嚴重，中方則有43人傷亡。印度外交部昨（16）把矛頭指向中國，強調是北京試圖改變該地現況才會導致這場衝突。

綜合印媒新德里電視台、法新社報導，這場「激烈肉搏戰」並未涉及槍擊事件，雙方士兵近身鬥毆、扔擲石塊，據傳中方使用釘飾棍棒攻擊，雙方之間的暴力肢體衝突持續數小時。值得一提的是，這是中印邊境45年來首起死亡衝突事件。

印軍現有20人死亡、17人傷勢嚴重，且在17名傷者之中，有4人有生命危險；根據印度的說法，此次衝突爆發的原因正是中國試圖單方面改變當地現況，同時反駁中方提及之印度士兵越境一說。此前，中國外交部表示，印度士兵二度越過邊境，挑釁攻擊解放軍，才讓此次衝突爆發。

▲▼中印,克什米爾邊境地區。印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

▲印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Shrivastava）說，「印度非常清楚，所有活動均在實際控制線印度一側的地方進行，我們希望中方也能這麼做。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）迄今尚未對此事件發表任何聲明。美國國務院證實，目前正在密切關注情勢，中印均已表達緩解局勢的意向，支持雙方以和平方式解決分歧。

►中印衝突擴大！印度官兵增至20死　解放軍43人死傷
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