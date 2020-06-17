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7公尺蟒蛇突竄出！他慘被「全身纏繞」窒息亡...朋友衝去拯救也遭殃

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▲一名16歲的少年被蟒蛇纏繞窒息而死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名16歲的少年被蟒蛇纏繞窒息而死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

16歲的少年阿爾法安（Alfian）和4名朋友到印尼蘇拉威西島東南部的山間瀑布玩耍，徒步經過叢林時遭到一條約7公尺長的巨蟒襲擊，全身被纏繞窒息而死，同行的朋友試圖上前拯救他，非但沒有成功，還因此也遭受到攻擊，身受重傷。

據《太陽報》報導，與阿爾法安同行的4名友人羅賓（Andi Robin）、里基（Segal Rifki）、薩爾迪（Saldi）、薩魯爾（Sahrul）表示，他們當時正穿越一處叢林，阿爾法安走在他們前面約10公尺的距離，由於前方有茂密的叢林樹木擋住，他們看不到阿爾法安。

突然間聽到阿爾法安的尖叫聲後，4名朋友立馬衝到前面，發現有一條蟒蛇纏在阿爾法安的脖子上，其中的3人試圖解救阿爾菲安，過程中也遭到咬傷，另外1人則是跑到附近的村莊求救。

附近的村民接獲通報之後，立馬前來救援，用大刀砍死蟒蛇，但為時已晚，阿爾法安已經窒息而死。警方表示，阿爾法安的屍體已經被帶回家中安葬。

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