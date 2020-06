7公尺蟒蛇突竄出！他慘被「全身纏繞」窒息亡...朋友衝去拯救也遭殃

▲一名16歲的少年被蟒蛇纏繞窒息而死。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者康心禹/綜合報導

16歲的少年阿爾法安(Alfian)和4名朋友到印尼蘇拉威西島東南部的山間瀑布玩耍,徒步經過叢林時遭到一條約7公尺長的巨蟒襲擊,全身被纏繞窒息而死,同行的朋友試圖上前拯救他,非但沒有成功,還因此也遭受到攻擊,身受重傷。

據《太陽報》報導,與阿爾法安同行的4名友人羅賓(Andi Robin)、里基(Segal Rifki)、薩爾迪(Saldi)、薩魯爾(Sahrul)表示,他們當時正穿越一處叢林,阿爾法安走在他們前面約10公尺的距離,由於前方有茂密的叢林樹木擋住,他們看不到阿爾法安。

Teen strangled to death by massive wild python while hiking with friends in Indonesia https://t.co/krhnVGkATZ