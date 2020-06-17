日本「37項科技神預言」驚曝：2040年人類將可跟貓狗聊天！





▲ 想知道毛孩的想法，專家稱20年後就可以實現。（示意圖／免費圖庫 Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

「我家狗狗最近都吃很少，不知道牠是怎麼了？」很多鏟屎官都希望有朝一日和家中毛孩溝通無阻，可以輕鬆讀懂牠們的想法，而這個願望很有可能再過20年就能夠實現。日本文部科學省16日發布新一年度的「科技白皮書」，內容就提及，到了2040年，人類將可以與貓狗進行對話。

根據《朝日新聞》報導，日本文部科學省在最新的「科技白皮書」中，針對20年後的2040年，提出了37項預測。他們說明，「因為意識和體驗共享技術的持續發展，人類在20年後將可以和貓狗進行對話、異地戀情侶能夠實現『共進晚餐』、行動不方便的民眾也能體驗滑雪的樂趣。」

文部科學省同時也提到，屆時，汽車工廠將完全自動化生產製造、機器人將代替人類進行蔬果的栽培與收成、店家也不用再透過物流公司，而是可以直接利用無人機，將貨物直接送到消費者的手上。

這37項預測並不是憑空杜撰，文部科學省發言人表示，他們是在接收專家分析後，才做出的預測，在20年後的未來，這些預測會基本上都會實現。

▲文部科學省1982年就曾預測未來將有手機出現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



據悉，日本文部科學省早在1970年代就開始對未來進行預測，並將預測內容以「科技白皮書」的形式發不，其中，像是1977年所預測的「壁掛式電視」、1982年預測的手機都已經在近幾年陸續問世，但也有像是1977年的「阻止癌症轉移擴散技術」和1992年的「海洋礦物開採技術」這類至今仍尚未實現的例子存在，總體預測成功率約高達70%，

除此之外，曾榮獲日本諾貝爾獎的研究員吉野彰為白皮書撰寫推薦文時，他則提到，世界當前迎來巨大變革，為了解決環境問題，實現能永續發展的社會，年輕的研究者們應好好把握這個機會，貢獻自己的力量。