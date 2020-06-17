無票女「坐輪椅裝身障人士」成功登機　霸占座位下場全機淨空

記者黃翊婷／綜合報導

沒有機票也能搭飛機？美國交通安全管理局（TSA）近日公開一份報告，內容提到，一名女子去年10月在佛羅里達州奧蘭多國際機場假扮成需要坐輪椅的身障人士，明明沒買票卻順利登上飛機，最後因為拒絕把座位還給持有機票的乘客，整起事件才被揭穿。

▲奧蘭多國際機場是佛羅里達州最繁忙的機場。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約每日新聞》報導，美國交通安全管理局並未在報告中公開女子的身分，僅提到她在2019年10月5日一早8時許前往機場，拿著某航空公司的行李收據試圖闖關，但被工作人員攔下，對方好心提醒她要記得領取機票，才能前往登機口。

大約半個小時之後，女子假扮成身障人士，坐著輪椅混進其他身障旅客的隊伍中，結果被工作人員誤認和另一名輪椅旅客是同伴，最後竟然真的闖關成功，順利登上飛機。

▲女子假扮成坐輪椅的身障人士。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

女子上機後隨即挑選座位坐下，當她以為一切都搞定了的時候，卻被持有該座位機票的旅客抓包，她一度拒絕離開，並辯稱自己的登機證不小心弄丟，搞到最後所有旅客通通都被請下飛機，重新進行查驗才結束這場鬧劇。

調查人員表示，經過追查確認女子患有精神疾病，事後在警察的護送下離開機場，沒有受到任何懲罰。美國交通安全管理局同年12月寄信警告女子，提醒她切勿再次嘗試無票登機，否則可能會面臨嚴重的後果。