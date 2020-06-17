中美關係不確定　銀行建議：美元為外幣配置的核心部位

▲在中美關係不確定性下，中信銀行建議美元仍為外幣配置的核心部位。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著新冠肺炎肺炎（COVID-19）疫情趨緩，美元強勢動能稍有放緩，過去跌幅過重的貨幣，出現反彈跡象，中信銀行認為，未來匯率市場焦點轉向政治經濟的動向，中美關係的不確定性，不僅對人民幣有所衝擊，也對其他貨幣造成影響，建議美元仍為外幣配置的核心部位。

中信銀行表示，外幣已成為民眾基本投資工具之一，隨著疫情趨緩，匯率市場流動性改善，美元強勢動能稍有放緩，避險情緒下滑，非美元貨幣呈現反彈有餘但趨勢不足的態勢，美元仍為外幣配置的核心部位。

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民眾可多加利用中信銀行4大便捷換匯功能，包括不定時限時限量優惠幣別、定期定額換匯服務、匯率到價通知與24小時換匯服務，其中定期定額換匯服務不僅可以設定扣款日，分批購入外幣，達到分散價位風險效果，也能享新台幣兌換14種外幣即期匯差優惠，其中美元最高可享減免2分優惠。

此外，中信銀行「17換匯吧」今天上午9時至下午3時30分進行，美元最高可減免3.5分，未搶到限量優惠的民眾，當日線上換匯仍享新台幣兌換14種外幣即期匯差優惠；玉山銀行今天也有「玉山特匯日」活動，提供美元、人民幣定存優惠，另從即日起至6月底於網路銀行或行動銀行買外幣，享美元3.5分、人民幣2分匯率減碼優惠。

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