北韓加強警戒！放話「重啟海上砲擊訓練」逼謝罪...南韓國防部回應了

▲北韓16日下午炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）16日才炸毀造價300億韓元的韓聯辦，沒想到今（17）日立即宣布具體的軍事計劃，除駐軍開城工業區和金剛山觀光特區、重啟軍事緩衝區哨所，更計劃在黃海展開軍事演習（兩韓稱西海）。該聲明也可視為昨日早晨6時（當地時間）北韓軍方高層發表計劃之延續。

北韓人民軍總參謀發言人透過《朝中社》發表「我軍為黨與政府所採取的對內、對外措施做出擔保」為題之聲名，除對外闡明守護國家主權之立場，更發佈關於繼炸毀韓聯辦後，更具體的軍事計畫。

「計劃在金剛山觀光特區、開城工業區等我共和國行使主權之處，佈署聯隊級部隊、火力部隊，以完成該地區的軍事防禦措施；因北南軍事協議而暫停使用的（軍事緩衝區）哨所，也會重啟、並重新派駐軍隊，以提升、並強化前線的防禦態勢，打造堅若磐石的堡壘。」

▲北韓宣布重啟軍事緩衝區哨所，圖為南韓海軍陸戰隊巡邏延坪島（圖／達志影像／美聯社）

總參謀發言人表示，「增強佈署在西南海域等前線砲兵部隊的任務強度，將所有前線地帶的警戒勤務級數提升為1號戰鬥勤務體制，並在所有交界地帶實施各種軍事訓練。」

總參謀發言人補充，將會選定適合對南韓施放、空飄傳單的地點，並開放給人民加入鬥爭的行列，樹立毫無漏洞的安全對策。

《韓聯社》分析，若北韓真的駐軍金剛山、開城，那麼原本在2000年代象徵著和平與南北合作的兩地，又會成為兩軍對決一觸即發的危險戰場。

▲南北韓局勢緊張，戰爭一觸即發。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國防部17日對此重申立場，呼籲北韓應遵守《919南北軍事協議》，「為維護韓半島（朝鮮半島）長期和平以及防止偶發性衝突，兩方應遵守協議，這是我方不變的基本立場。若北韓仍執意展開軍事挑釁行為，我軍定會強力應對。」

內部人士更表示，「北韓若重啟交界地帶的軍事訓練、砲擊，甚至重啟原本拆除的哨所，我軍定展開相應的措施，如果真走到那一步，那麼軍事協議就形同廢紙。」

南韓青瓦臺宣布，將於稍後當地時間11時（台灣時間10時），發表相關立場之談話。

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