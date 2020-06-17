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南韓想派特使會見金正恩　金與正1秒狠拒痛批「動機不純」！

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▲▼金與正,北韓,金正恩（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正斷然拒絕南韓派遣特使的提議，痛批青瓦台「動機不純」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

南北韓近日關係惡化，北韓領導人金正恩親妹、勞動黨第一副部長金與正13日揚言動武，16日炸毀兩韓聯絡辦公室，今（17）日又表示，將在金剛山及開城工業區部署朝鮮人民軍，並於兩韓邊境附近恢復「各種各樣的」軍事活動。據報，南韓15日曾提議派遣特使訪問北韓，但金與正表示，她不接受「動機不純」的提議。

《韓聯社》、《路透社》引述北韓官媒《朝中社》報導，南韓15日表示，總統文在寅非常贊同派遣國家安保室長鄭義溶、國家情報院院長徐薰，以特使身分盡快前往北韓，拜會金正恩，「平息危機」。

但是，平壤回應，金與正不接受南韓「動機不純的提議」，並且對此感到不愉快。北韓批評，兩韓危機是因南韓當局的「無能與不負責任」造成，「唯有付出適當的代價才能解決」。

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