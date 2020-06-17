台股早盤上漲36點！台塑化今除息　以88元開出

▲台股今日開盤上漲14點。（圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國零售銷售數據創有紀錄以來最大增幅，激勵美股三大指數周二（16）漲幅皆超過1.7%。台股今日開盤上漲14點，以11525點開出。隨後指數來到11543點，上漲36點。

台塑化（6505）今除息2.9元，能否順利填息，市場關注。今日股價開在88元，上漲0.11%。

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中天（4128）旗下合一（4743）新藥解盲達標，昨日股價雙雙跳空漲停。今日開盤同樣直奔漲停，股價分別達47.75元及208元。

美國商務部宣布，允許美國公司與華為合作制定5G網路標準，外界預期，晶圓代工廠台積電（2330）將有望從中受惠。台積電今日以316.5元開出，上漲0.48%；同為華為供應鏈的大立光（3008）以4245元開出，上漲1.19%。

美國5月零售銷售月增17.7％，不僅遠遠超市場預期，創下歷史最大單月增幅，顯示美國消費回溫，消費者重新開始購物。此外，外媒消息透露，川普政府正在研擬一套規模近1兆美元的基礎設施計畫，以推動美國經濟復甦。多項利多推動美股連續第三天上漲。

周二美股表現，道瓊工業指數上漲526.82點或2.04%，報26,289.98點；標普500指數上漲58.15點或1.9%，報3,124.74點；那斯達克指數上漲169.84點或1.75%，報9,895.87點；費城半島體指數上漲34.68點或1.8%，報1,965.69點。

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