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《美國隊長》9年前一畫面　驚現「新冠病毒」神預言！真相曝網笑翻

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 ▲▼新冠病毒顯微鏡彩照首度公佈。（圖／NIAID Flickr）

▲新冠病毒。（圖／NIAID Flickr）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，關於病毒的猜測眾說紛紜，杜拜影評人威廉（William Mullally）近日在推特上PO文，稱他一名沉迷於陰謀論的朋友指出，在2011年的電影《美國隊長》中，就預言了這次疫情！對此，網友紛紛笑稱，「這是最好笑的陰謀論。」

威廉友人指出，《美國隊長》的其中一幕顯示，美國隊長站在紐約時代廣場，背後大樓的看板廣告出現了可樂娜（Corona）啤酒，與新冠病毒（coronavirus）同名，右方則疑似有新冠病毒圖樣的廣告。

在好奇心的驅使下，威廉開始深入調查，最終在「街景服務」的幫助下找到該圖示。原來是義大利食品公司百味來（Barilla）在新年時，製作了這張形似新冠病毒的廣告，將義大利麵設計為煙火的圖樣，下方還寫著「Happy New Year」。

貼文PO出後，網友紛紛對威廉的求證精神表示讚賞，另外對「美國隊長陰謀論」的真相表示「超好笑」，「這是最好笑的陰謀論」、「質量很高的陰謀論」、「多麼棒的旅程啊」、「我要被笑死了」。

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