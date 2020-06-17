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24年努力台灣豬解封了！　謝金河點出「守住這一關」是關鍵

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▲▼金門縣府頒令禁用廚餘，養豬戶自製環保酵素水餵食增加抵抗力 。（圖／記者陳以昇攝）

▲台灣1997年爆發口蹄疫疫情，經過24年努力，終於獲得國際肯定。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台灣正式從口蹄疫疫區除名，財信集團董事長謝金河17日一早在臉書PO文分享這則好消息，肯定台灣經過24年的努力，終於挺過口蹄疫這一關，「對辛苦了二十幾年的農民、養豬戶來說，這是非常難得的好消息！」

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世界動物衛生組織（OIE）16日認定台灣本島、澎湖及馬祖為「不施打疫苗口蹄疫非疫區」。謝金河在臉書PO文中提到，這是台灣經過24年努力的結果，去年非洲豬瘟來襲，大家守住這一關是非常重要的關鍵，「過去24年，台灣是疫區，豬肉不能出口，現在經過24年努力，台灣終於挺過去，對辛苦了二十幾年的農民、養豬戶來說，這是非常難得的好消息！」

除此之外，謝金河也分享另一則好消息，根據瑞士洛桑管理學院公布的全球競爭力排名，台灣一口氣從第16名上升至第11名，相當於進步了5名，香港則是從第2名倒退到第5名，美國也從第3名下降至第10名，「這也是難得的好消息」，因為今年全球受到新冠肺炎疫情影響，台灣不僅防疫有成，還凝聚了主體意識及國民光榮感，民眾對於政府官員評價也跟著上升，代表台灣正朝好的方向邁進一大步。

「這些年，我們很習慣看衰自己。」謝金河認為，台灣從今年的防疫成果中得到自信，這是好事，但回顧經濟，大家可能還要更努力一些，「台灣要努力鬆綁法規限制，努力招攬更多人才，產業創新升級，這是大家要更積極追求的目標！」

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關鍵字：

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