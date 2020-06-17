歐洲議會提案抨中國藉《國安法》干涉香港　促歐盟向國際法院提告

▲歐洲議會呼籲歐盟向國際法院提告中國干涉香港的行為。（圖為歐洲議會畫面，當次議會內容與本文無關／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電

歐洲議會嚴重關切中國政府推動制定港版《國安法》，提案強烈譴責北京不斷干涉香港內政，除呼籲會員國向國際法院提訴訟，也強調願與國際夥伴合作鞏固台灣民主。

中國全國人民代表大會5月28日通過港版《國安法》立法授權。香港經濟日報今天報導，此法可能7月初通過，並爭取在香港立法會9月6日選舉前實施。

中國推動港版《國安法》，除了改變對香港實施「一國兩制」的承諾外，更可能削弱香港自治、資訊自由，引發美國及英國嚴重關切，代表歐洲民意的歐洲議會議員昨天提出一份「關於中國香港國家安全法以及歐盟捍衛香港高度自治必要性」的跨黨團聯合決議草案，力挺香港。

草案內容強烈譴責中國對香港內政的日益干涉，表示在香港實行國家安全立法，是對自治、法治和基本自由的全面攻擊，嚴重威脅「一國兩制」完整性，並呼籲歐洲聯盟（EU）利用一切可能的方法及正進行的雙邊投資協議談判向中國施壓，要求維護香港的高度自治。

草案中提到呼籲歐盟及其會員國向國際法院（International Court of Justice）提起訴訟，指控中國對香港實施國家安全立法的決定違反「中英聯合宣言」與「公民與政治權利國際公約」（ICCPR），應制裁對負責鎮壓香港並嚴重侵犯人權行為者。

由於有意見認為北京趁國際社會忙於對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情時推動制定「港版國安法」，下一步可能對台動武，這份草案中也凸顯台灣的重要性，表示（歐洲議會）注意到中國背離「一國兩制」，作為愈來愈不得台灣民心，並強調願與國際夥伴合作鞏固台灣民主。

這項草案預計在本週稍晚投票表決，由於歐盟領袖預計6月22日與中國總理李克強舉行視訊會議，歐洲議會這項決議案不僅是向國際發出訊息，更是以行動呼籲歐盟領袖對中國採取更強勢作為。

對於中國推動制定「港版國安法」，美國總統川普5月29日下令展開程序，取消美國賦予香港的特殊待遇，作為對中國全國人大通過香港版國安法立法授權的懲罰。川普還說，針對被認定應為「扼殺、絕對是扼殺香港自由」負責的個人，美國也將施以制裁。

英國首相強生6月3日投書表示，若中國強推在香港實施國安法，英方將樂意在簽證系統上做出歷史級變革，提供數百萬港人「一條取得公民權的路線」，並說中國這一步牴觸它在中英聯合聲明所規定的義務。