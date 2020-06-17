英發現可治癒新冠肺炎的便宜類固醇！　估能降低呼吸器重症患者30％致死率

▲「地塞米松」（Dexamethasone，簡稱DXMS）是要價便宜的類固醇藥劑。（圖／路透社）

文／中央社記者戴雅真倫敦16日專電

英國專家研究發現，一種便宜的類固醇地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS），可以拯救感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）重症者的性命。

英國廣播公司（BBC）報導，這種低劑量的類固醇藥劑是打擊新型冠狀病毒的一大突破，可降低使用呼吸器病人將近1/3死亡率，對於需要供氧的病人，也可降低1/5死亡率。

專家推估，若這項廣泛使用的藥劑在英國疫情初期就開始使用，本可拯救5000人的性命。由於地塞米松價格低廉，對於確診病例高的貧困國家也大有幫助。

報導說，在感染2019冠狀病毒疾病的病患中，大約每20人當中有19人不需要入院即可痊癒。入院者大多可以康復，但有部分需要供氧或使用呼吸器，這些高危險病患就是可受益於地塞米松的一群。

地塞米松目前用於治療多種炎症，能幫助在對抗冠狀病毒時失控的免疫系統。失控的免疫反應又稱「細胞激素風暴」，有時可能致命。

牛津大學研究團隊給予2000名住院病患地塞米松，並與4000多名未給藥的病患進行對照。在使用呼吸器的病患中，地塞米松能將死亡率從40%降低至28%。至於需要供氧的病患，則可把死亡率從25%降低至20%。

主研究員何比（Peter Horby）說：「這是至今唯一能降低（2019冠狀病毒疾病）死亡率的藥劑，而且是大幅降低死亡率。這是一項重大突破。」

首席研究員藍德瑞（Martin Landray）表示，這項比率顯示，每8名需要使用呼吸器的病患，就有1人的性命可被拯救。供氧的病患則是每20至25人當中，就有1人可獲益。

他說：「這是非常大的福音。10天的地塞米松療程，每個病人只需要大約5英鎊（約新台幣185元），所以大概只要35英鎊就可救人一命。這種藥可供應全世界。」

藍德瑞說，醫院在適當時候可讓病患用藥，但民眾不應該自行購買、在家服用。地塞米松對於症狀輕微、不需要協助呼吸的病患而言沒有功效。