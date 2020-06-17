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日防衛大臣1原因暫停部署「陸基神盾」　執政黨國會議員氣炸怒轟

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▲▼美國部署在夏威夷的陸基神盾，發射標準三型反彈道飛彈(SM-3 Block IIA)。（圖／翻攝美國海軍官網）

▲圖為美國部署在夏威夷的陸基神盾，發射標準三型反彈道飛彈(SM-3 Block IIA)。（圖／翻攝美國海軍官網）

文／中央社記者楊明珠東京16日專電

日本防衛大臣河野太郎昨天宣布停止新型陸上配備型彈道飛彈防禦系統「陸基神盾」計畫，日本執政黨自民黨安全保障調查會長、前防長小野寺五典抨擊說這項決定太唐突。

日本原本計劃引進美國製新型攔截彈道飛彈系統「陸基神盾」（Aegis Ashore），部署於山口縣及秋田縣的日本自衛隊演習場，但河野太郎昨天突然宣布，光是修改軟體也無法確定發射攔截飛彈所用的推進器落點一定落在演習場內，決定停止部署計畫。

河野今天上午在眾議院安全保障委員會上表示，如果要修改系統以確保推進器安全落下，估計需花2000億日圓（約新台幣560億元）與10年的時間。即使花了這麼多錢與時間，只是確定推進器落點，並非能提升攔截彈道飛彈用的飛彈性能。

他還說，美日兩國經過協商曾認為修改軟體系統後可控制推進器，因此原本的方針是修改軟體後再部署「陸基神盾」，但後來得知硬體系統也須修改，因此決定作罷。

有關陸基神盾停止部署，日本彈道飛彈防禦計畫將從根本進行大調整一事，日本首相安倍晉三今晚對媒體表示，12日已知悉河野的決定，既然情況與先前所做的說明前提不同，那原先計畫就無法推動。

安倍說，為了堅決守護人民性命與過和平生活，讓人民免於彈道飛彈威脅是政府重要使命。日本國防絕對不能有空白，今後將採取必要措施，國家安全保障會議（國安會）會好好討論這個議題。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天下午在例行記者會上表示，部署「陸基神盾」2座主體所需經費及30年的維修經費、教育經費等，估計約4500億日圓。

被媒體問到「結果變成浪費巨額公帑，責任應由誰負責」時，菅義偉表示，目前還不構成浪費公帑的程度。

河野今天在記者會上表示，為了守護國土才決定要引進「陸基神盾」系統，但現在決定停止部署，必須向人民、納稅人致歉才行。他表示，目前仍以神盾艦及「愛國者三型」（PAC-3）防空飛彈因應。

「難道陸基神盾系統不能選擇部署在系統不需修改就能運用的其他地區嗎？」對於媒體這項發問，河野答說，要使推進器落點確實落在一定的地點很難。

河野也透露，停止部署陸基神盾系統的決定已通知美方，不會對美日同盟重要性造成任何影響。若有必要，將透過即將舉行的美日韓3國防長會談等，向美國國防部長艾斯培（Mark Esper）說明。

對於河野決定停止部署「陸基神盾」卻未事先告知一事，執政黨自民黨籍國會議員感到相當氣憤。

自民黨今天召開結合各小組的聯合會議，自民黨安全保障調查會會長、前防衛大臣、也是現任眾議員小野寺五典說：「至今多次所得到的說明是『推進器可控制得宜』，但現在突然改變說法，難道防衛省一直在說謊嗎？」

在這場聯合會議上，有人表示應藉機重新審視整體國防體制；但也有人批評說，內閣會議決定要部署陸基神盾系統，現在突然喊停，此事攸關政府與執政黨之間的互信問題。

前防衛大臣稻田朋美說：「這麼重大的問題竟沒事先說明。」前防衛大臣濱田靖一不悅地說：「（河野）只能透過電視做說明的話，那執政黨與在野黨有何不同。到底在想什麼？」

自民黨參議院幹事長世耕弘成今天在記者會上表示，去年參議院選舉時，陸基神盾議題造成多名自民黨籍參議員嚐盡苦頭，如果要停止部署計畫，至少該與黨打聲招呼，黨最後還是會支持防衛當局所做的判斷，但還是希望政府要先說清楚講明白。

自民黨前幹事長、前防衛大臣石破茂對媒體表示，首相與防相一直強調部署「陸基神盾」有其必要，說如果部署的話，可分擔海上自衛隊負擔，神盾艦可派往西南海域。

石破說，國防體制不能有漏洞，即使部署陸基神盾計畫喊停，政府應負責說明如何才不會造成遏止力出現漏洞。

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