世界動物衛生組織官網宣布　台灣擺脫口蹄疫區

▲台灣擺脫口蹄疫區。（圖／資料照）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎16日專電

經過24年努力，台灣今天終於從口蹄疫區除名。世界動物衛生組織今晚於官網公布新聞稿，宣告代表大會通過最後決議，正式改列台灣為「口蹄疫非疫區且不施打疫苗」。

總部位於巴黎的世界動物衛生組織（OIE）在相關新聞稿上寫道：「因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情特別狀況影響，世界動物衛生組織2020年年會取消；然而世界動物衛生組織設置了相應程序，以便世界動物衛生組織代表大會能通過特殊決議案。」

根據新聞稿，這些決議案包括官方衛生資格認定以及特定疾病官方控管計畫的審核，因為「這些認證與計畫對世界動物衛生組織會員國的進出口經濟扮演至關重要的角色 … 由於透明度與品質獲得認可，世界動物衛生組織的官方認定能協助會員國增加畜牧業的產值」。

「這有助推動家畜與相關產品區域和國際間的交流，例如在世界貿易組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫措施協定（簡稱SPS協定）的談判架構中。」

今年因應疫情的特別世界代表大會總共通過了15個新的衛生資格認定。除了「中華台北」（台、澎、馬，不含金門）改列為「口蹄疫非疫區且不施打疫苗（拔針）」之外，巴西聖卡塔里納州（Santa Catarina）以及哥倫比亞部分區域也改列為「口蹄疫非疫區施打疫苗」。

其餘5種世界動物衛生組織優先處理的疾病則為豬瘟、傳染性牛胸膜肺炎、牛瘟、牛腦海綿狀病變（俗稱狂牛症）和非洲馬疫。