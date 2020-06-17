　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

丹麥大報全版報導「蔡英文哥本哈根峰會演講」　前總理籲支持台灣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

文／中央社記者林育立柏林16日專電

總統蔡英文19日將在哥本哈根民主高峰會以視訊方式發表演說，丹麥大報政治報以全版報導並關注中國可能會提出抗議，而前總理拉斯穆森則強烈批評中國並呼籲支持台灣。

▲民進黨主席蔡英文出席中執會回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文受邀參與哥本哈根民主高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

丹麥大報「政治報」（Politiken）15日用全版篇幅報導，拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）主辦的哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）將在18日起召開，台灣總統蔡英文、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等尖銳批評中國的人將發表演說，讓丹麥成為中國與西方衝突的焦點。

拉斯穆森也強烈批判中國並呼籲支持台灣，他表示，台灣是非常成功的民主國家，也是全球對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）榜樣。北京長期以來對台灣2300萬人民施壓、威脅及攻擊，且不斷企圖孤立台灣。拉斯穆森表示非常期待蔡總統峰會的演說。

報導指出，這場會議可能影響丹麥與中國的關係，代表中國官方立場的中國與全球化智庫創辦人王輝耀警告，這場會議違反一個中國政策，不會讓中國政府開心。

不過，丹麥外長庫服特（Jeppe Kofod）反駁中國的批評，他說，言論和集會自由是丹麥憲法保障的權利，身為官方的外交部長，他不願干涉私部門舉辦的會議。

他強調，丹麥政府仍堅持一個中國政策。

▲▼蔡英文登上丹麥主流媒體頭版。（圖／讀者提供）

▲丹麥主流媒體貝林時報也在頭版刊登有關蔡英文的報導。（圖／讀者提供）

丹麥皇家國防學院（Royal Danish Military Academy）研究員索倫森（Camilla Nørup Sørensen）分析說，雖然這次峰會採視訊方式舉行，不過中國一定會十分關注這場會議，現在的問題是中國會如何應對。

索倫森指出，挪威諾貝爾委員會頒和平獎給劉曉波時，挪威政府雖然強調不是官方的決定，挪威和中國的關係仍受到影響，丹麥也有可能面臨同樣的情況。

索倫森推測，中國最近因為壓迫新疆穆斯林和香港備受國際批評，而且中國視台灣問題為中美之間的事務，與丹麥沒直接關係，因此中國應該不會因為這次峰會懲罰丹麥和歐盟。

北歐亞洲研究所（Nordic Institute for Asian Studies）研究員佛斯比（Andreas Bøje Forsby）也預期，中國將對峰會提出嚴正抗議，不過不會對丹麥採取報復行動；若中國對丹麥採取報復行動，失去的將比得到的多。

第3屆哥本哈根民主高峰會18至19日將以視訊方式舉行，蔡總統、美國國務卿蓬佩奧、歐盟執委會副主席尤洛娃（Věra Jourová）、香港眾志秘書長黃之鋒等人將應邀發表演說。（編輯：林憬屏）

ET快訊
快訊／中印衝突擴大！印度官兵增至20死　解放軍43人死傷
跡象顯示經濟正復甦　美股收高道瓊漲526點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

獨／蔡英文登上丹麥主流媒體頭版　台丹協會長：振奮感動！

邵宗海／蔡英文參與「哥本哈根民主高峰會」，影響所及？

川普簽行政命令「警務改革」　禁止使用鎖喉術對付嫌疑人

金與正炸爛「韓聯辦」變廢墟！南韓人170億秒燒成灰...背後真正目的曝光

歐洲議會提案抨中國藉《國安法》干涉香港　促歐盟向國際法院提告

英發現可治癒新冠肺炎的便宜類固醇！　估能降低呼吸器重症患者30％致死率

日防衛大臣1原因暫停部署「陸基神盾」　執政黨國會議員氣炸怒轟

全球破800萬確診！美國11.6萬死「超越一戰紀錄」　北京再爆疫情進入戰時狀態

世界動物衛生組織官網宣布　台灣擺脫口蹄疫區

跡象顯示經濟正復甦　美股收高道瓊漲526點

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

49歲鍾麗緹女團選秀熱跳《舞孃》　「肉色緊身衣」完美呈現魔鬼身材！

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

宗教團體「野外放生」做功德！螃蟹綁繩都不拆...丟水中變放死

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

歐洲議會提案抨中國藉《國安法》干涉香港　促歐盟向國際法院提告

英發現可治癒新冠肺炎的便宜類固醇！　估能降低呼吸器重症患者30％致死率

日防衛大臣1原因暫停部署「陸基神盾」　執政黨國會議員氣炸怒轟

全球破800萬確診！美國11.6萬死「超越一戰紀錄」　北京再爆疫情進入戰時狀態

世界動物衛生組織官網宣布　台灣擺脫口蹄疫區

跡象顯示經濟正復甦　美股收高道瓊漲526點

丹麥大報全版報導「蔡英文哥本哈根峰會演講」　前總理籲支持台灣

快訊／北韓放話部署「金剛山、開城工業區」：恢復在邊境的各類軍事活動

川普簽行政命令「警務改革」　禁止使用鎖喉術對付嫌疑人

英國發現新冠肺炎特效藥「地塞米松」　降低重症患者3分之1死亡率

歐洲議會提案抨中國藉《國安法》干涉香港　促歐盟向國際法院提告

不只楊丞琳！小鬼前女友還有她　偶包重死不認4年戀「私人臉書細節」露餡

女爽嗑隔夜西瓜！起床竟無法走路　「全身狂抖」險休克喪命

郭碧婷被直擊「挺6個月大肚」懷孕了！　嫁豪門9個月添金孫…身份證還是單身

英發現可治癒新冠肺炎的便宜類固醇！　估能降低呼吸器重症患者30％致死率

台灣豬肉「脫軌24年」重返國際市場　業者評估還要3年才能接上

日防衛大臣1原因暫停部署「陸基神盾」　執政黨國會議員氣炸怒轟

歐陽娜娜家霸氣團購「信義區12戶豪宅」！　半年賺3億…20歲就砸5000萬買房

峮峮死會！小鬼「夜奔啦啦隊女神香閨」待整晚　鬼祟感應進出全直擊

不怕高溫毀妝容！夏季「持妝粉底」盤點，大飆汗也完美

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

國際熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

金與正「不再只是妹妹」！　代哥出征原因曝光

金與正狠話秒兌現　北韓「轟掉兩韓聯辦」權力都抓手上

金與正炸爛韓聯辦　背後真正目的曝

對峙中國解放軍　3印度士兵遭殺害

北韓浮誇炸房　樹立金與正強人權威

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

金與正短短8年「小秘書→女帝」晉升黨中央！

他手槍藏口袋走火　反騙警遭搶

北韓「窮到脫褲」！外匯存底3年後耗盡

解放軍傳5死11傷　陸證實：爆發嚴重肢體衝突

英國發現新冠新藥　降低3分之1死亡率

更多熱門

相關新聞

蕭美琴跟蔡英文超麻吉才駐美？外交人士：仇女心態

蕭美琴跟蔡英文超麻吉才駐美？外交人士：仇女心態

總統蔡英文16日晚間敲定由國安會諮詢委員蕭美琴出任駐美代表，但有特定媒體指稱，原因在於她跟總統「關係極佳」才出任此職。對此，熟悉國際事務工作的人士表示，這些敘述只反映了批評者滿滿令人作嘔的「仇女」與「意識形態偏見」，以及對於國際事務的陌生。

快訊／24年努力！台灣告別口蹄疫　蘇貞昌：全世界都能品嚐台灣豬

快訊／24年努力！台灣告別口蹄疫　蘇貞昌：全世界都能品嚐台灣豬

快訊／蔡英文任命蕭美琴出任我國駐美代表

快訊／蔡英文任命蕭美琴出任我國駐美代表

快訊／台灣正式從口蹄疫區除名！

快訊／台灣正式從口蹄疫區除名！

蔡英文衝九份拚觀光　侯友宜結盟馬祖台東推「海陸空」旅遊

蔡英文衝九份拚觀光　侯友宜結盟馬祖台東推「海陸空」旅遊

關鍵字：

蔡英文哥本哈根丹麥

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

即／桃園女遭丈夫打氣筒狂毆　活活被打死

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

快訊／中正紀念堂隨機砍人！老婦菜刀狂揮…1女受傷

塑膠袋裝熱湯！7歲弟下面「只有1cm」　媽嚇壞...曝姊下場也超慘

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

孫安佐拖2年高中畢業！IG辣送福利「女友巨胸」

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面