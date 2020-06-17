川普簽行政命令「警務改革」　禁止使用鎖喉術對付嫌疑人

▲川普簽署警務改革行政命令。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普16日簽署警務改革行政命令，並提到未來除非執法者面臨生命危險，否則禁止對嫌疑人實施鎖喉壓制手段，藉此回應明尼斯達州非裔男子佛洛伊德之死，以及隨之來而的全美動盪。

川普當天簽署前先在白宮玫瑰花園發表談話，他以柔和的語調對警方表達支持，並稱「我們希望能確保所有美國人享有和平等。」川普隨後指出，他先前與在喬治亞州住處附近慢跑時，遭無端遭2名白人殺害的非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）家人見面，並為此表示哀悼。

川普向所有種族衝突受害者家屬表示，「你們的親人不會白白犧牲」，「我可以保證為我們所有人民爭取正義，我對所有這樣的家庭作出承諾，我們將堅定的追求此目標。」

根據白宮說法，川普最新行政命令內容及警務人員使用武力時的最佳辦法，建立資料庫追蹤個別警員的執法行為紀錄，地方警隊訊息共享，以及投入更多社工人員代替警員處理精神病患者、藥物成癮者或遊民等非暴力業務。

另外，該命令將幫助地方警察局採購低致命性武器，以減少警察涉及致命性事件的機會，並責令各警局應共享遭指控濫用職權警官的個人資訊，避免不適任警員遭革職後，又到另一處警察局謀職。

白宮表示，這道行政命令有助於「維持明確且更高的警務標準，並促進執法問責制」。川普當天表示，不良警務人員僅佔少部分，而社會需要警察維護秩序，因此他反對解散警察部門。川普說，「沒有警察，就會混亂；沒有法律，就會進入無政府狀態；沒有了安全，將是一場災難。」

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警察工會向來反對警務改革。不過，美國最大執法人員工會「國家警察聯誼會」（Fraternal Order of Police）已經對川普的這道行政命令表示肯定。

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