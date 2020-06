他手槍藏口袋走火　子彈劃過右邊「大腿＋蛋蛋」...騙警：被遊民搶劫

▲子彈示意圖。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

居住於美國奧勒岡州的男子馬庫斯(Marcus Davis)在今年1月受到槍傷,子彈擊傷了右大腿、陰莖和睪丸,當時他向警方供稱,是在一處公車站遭到遊民持槍搶劫才會受傷。不過,警方調查後發現,是馬庫斯自己意外擊發槍枝,才會導致自己受傷,並非如口供所稱。

根據《每日郵報》報導,馬庫斯現年35歲,擁有多項毒品和傷害的前科,先前就被判處禁止擁槍。在他受到槍傷後緊急前往醫院治療,並向警方聲稱是遭受到白人遊民所傷。不過,調查人員在馬庫斯女友的車上發現一把在2018年被通報失竊的口徑40mm的槍,還有一件沾滿血跡的衣服。

Portland man who shot himself in groin, blamed it on homeless man, gets prison https://t.co/yPrk3YFKKn pic.twitter.com/0XsFzfMScs