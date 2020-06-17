　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國發現新冠肺炎特效藥「地塞米松」　降低重症患者3分之1死亡率

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼牛津大學發現類固醇地塞米松（Dexamethasone）可用於治療新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲牛津大學發現類固醇地塞米松（Dexamethasone）可用於治療新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

全球都在尋找新冠肺炎（COVID-19）的特效藥與疫苗，英國研究員指出，發現一種類固醇地塞米松（Dexamethasone）可以有效治療重症患者，減低需要使用呼吸器患者的3分之1死亡率，而且治療的成本只需要新台幣185元。

根據BBC報導，研究人員指出，使用類固醇地塞米松，對於已經使用呼吸器的病人，可以降低3分之1的死亡率，對於需要供氧的病人也可以降低5分之1的死亡率，如果英國從大流行開始就使用地塞米松，可以挽回5000條人命，這樣的療法成本低廉，對於擁有大量患者的貧窮國家，可以帶來相當巨大的好處。

地塞米松已經被用於使用多種炎症，用在對抗新冠病毒時，可以避免人體免疫系統過度反應，產生「細胞因子風暴」，當免疫系統過度反應時，有可能會因此死亡。

牛津大學研究團隊給予2000名住院患者接受地塞米松治療，與另外4000多名未給藥的病患進行對照，對於使用呼吸器的病患中，地塞米松可將死亡率從40%降低至28%，對於需要供氧的患者，可以把死亡率從25%降低至20%。

首席研究員蘭德瑞教授（Martin Landray）說，「這些研究表明，每8名需要使用呼吸器的重症病患，就1名可以被救回，需要被供氧的20~25病患當中，平均就有1人可以被挽救」。

蘭德瑞教授強調，「這項療法來有另一個很明顯的好處，進行10天的地塞米松療程，平均每位患者只需要支付5英鎊的費用（折合新台幣185元），所以只需要35英鎊就可以拯救一個人的性命，這種藥物可以供應到全世界」。

►夏天也要水煮蛋肌～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
信義區正妹騎Ubike摔出「豪白雙乳」！本尊嬌羞回應了
被爆與柯文哲鬧不合！　蔡壁如憶20年緣分...說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國發現新冠肺炎特效藥「地塞米松」　降低重症患者3分之1死亡率

快訊／死傷增加了！印度稱20官兵喪命　傳解放軍43人死亡或重傷

金與正炸爛「韓聯辦」變廢墟！南韓人170億秒燒成灰...背後真正目的曝光

他手槍藏口袋走火　子彈劃過右邊「大腿＋蛋蛋」...騙警：被遊民搶劫

金與正「不再只是妹妹」！　當年的她「端菸灰缸」站一旁…代哥出征原因曝光

北韓到底想怎樣？兩韓聯辦說炸就炸　金與正藉此「樹立權威」

【黃寶慧】慧眼看天下／川普要撤近萬名駐德美軍？　李大中：若成真，德美關係恐降至冰點

短短8年「小秘書→女帝」晉升黨中央！盤點「金與正政治史」　她權力一把抓

非洲國家寫信要求聯合國　針對美國「制度性種族歧視」緊急辯論

金與正狠炸兩韓聯辦　克里姆林宮：為朝鮮半島局勢感到擔憂

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

49歲鍾麗緹女團選秀熱跳《舞孃》　「肉色緊身衣」完美呈現魔鬼身材！

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

宗教團體「野外放生」做功德！螃蟹綁繩都不拆...丟水中變放死

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

英國發現新冠肺炎特效藥「地塞米松」　降低重症患者3分之1死亡率

快訊／死傷增加了！印度稱20官兵喪命　傳解放軍43人死亡或重傷

金與正炸爛「韓聯辦」變廢墟！南韓人170億秒燒成灰...背後真正目的曝光

他手槍藏口袋走火　子彈劃過右邊「大腿＋蛋蛋」...騙警：被遊民搶劫

金與正「不再只是妹妹」！　當年的她「端菸灰缸」站一旁…代哥出征原因曝光

北韓到底想怎樣？兩韓聯辦說炸就炸　金與正藉此「樹立權威」

【黃寶慧】慧眼看天下／川普要撤近萬名駐德美軍？　李大中：若成真，德美關係恐降至冰點

短短8年「小秘書→女帝」晉升黨中央！盤點「金與正政治史」　她權力一把抓

非洲國家寫信要求聯合國　針對美國「制度性種族歧視」緊急辯論

金與正狠炸兩韓聯辦　克里姆林宮：為朝鮮半島局勢感到擔憂

「膠帶木乃伊」女師夜夜來索命　警上門他如釋重負：終於等到你們了

民宿砸車車主女兒再出面！撂狠話「絕對告到底」：我們要的不是錢…網路風向變了

英國發現新冠肺炎特效藥「地塞米松」　降低重症患者3分之1死亡率

快訊／死傷增加了！印度稱20官兵喪命　傳解放軍43人死亡或重傷

女友全程觀看！新北男夜唱後性侵酒醉妹　她悲喊：現在生理期

烤玉米賣多少算合理？農民出面精算…網一看「超低成本」氣炸：我是盤子

金與正炸爛「韓聯辦」變廢墟！南韓人170億秒燒成灰...背後真正目的曝光

他手槍藏口袋走火　子彈劃過右邊「大腿＋蛋蛋」...騙警：被遊民搶劫

酒後亂性都是玩咖的藉口！喝醉後其實根本不會想愛愛

日本獵奇「二合一雨具」醜到毀三觀　隨時變身摺疊傘、雨衣

超獵奇「抓魚神器」曼陀珠+汽水 4分鐘23條鯰魚自動跳出！好療癒

國際熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

金與正狠話秒兌現　北韓「轟掉兩韓聯辦」權力都抓手上

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

金與正短短8年「小秘書→女帝」晉升黨中央！

對峙中國解放軍　3印度士兵遭殺害

北韓浮誇炸房　樹立金與正強人權威

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

北韓「窮到脫褲」！外匯存底3年後耗盡

金與正炸爛韓聯辦　背後真正目的曝

金與正「現在角色」曝光！　切斷南北熱線「只為加速繼承」

金與正「不再只是妹妹」！　代哥出征原因曝光

解放軍傳5死11傷　陸證實：爆發嚴重肢體衝突

美警動用胡椒噴霧　7歲弟臉部正中

更多熱門

相關新聞

北京進入「二級響應」　15項防疫措施曝光

北京進入「二級響應」　15項防疫措施曝光

北京新冠疫情十分嚴峻，目前已累計116例核酸檢測陽性者，其中確診者達106例，剩下10例為無症狀感染者。北京市政府副秘書長陳蓓今（16）晚公告稱，經決定即時起北京市突發公共衛生事件響應級別由三級調至二級。

北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課！

北京幼兒園、中小學、大學明日停止到校上課！

即／北京：離京需7日內陰性證明

即／北京：離京需7日內陰性證明

大聯盟超過8隊不希望2020年開季

大聯盟超過8隊不希望2020年開季

北京疫情升溫　進入二級應急響應

北京疫情升溫　進入二級應急響應

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19地塞米松Dexamethasone

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

即／桃園女遭丈夫打氣筒狂毆　活活被打死

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

快訊／中正紀念堂隨機砍人！老婦菜刀狂揮…1女受傷

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

塑膠袋裝熱湯！7歲弟下面「只有1cm」　媽嚇壞...曝姊下場也超慘

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

孫安佐拖2年高中畢業！IG辣送福利「女友巨胸」

女兒手機交友遇狼　無助媽泣訴快被逼瘋

信義區正妹摔車　本尊嬌羞回應了

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面