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遠見／以色列新銳歷史學家　深度解構「後新冠世界」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文╱李國盛、林讓均、林珮萱

病毒改變了什麼？為了解讀疫後新世界，《遠見》展開「國際大師‧台灣連線」系列專欄，每月獨家連線一位國際大師。本期擔綱的大師，是新銳歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）。

在病毒崩解世界、民眾對前途困惑的此刻，哈拉瑞被許多人視為是能洞悉古今、眺望未來的預言家。

這位來自以色列、44歲的思想界新偶像，卻將自己定位為「歷史學家」與「哲學家」，提醒所有追捧他的人，不要當他當成大師（guru）。

請繼續往下閱讀...

但，他的確締造了大師級的里程碑。他所撰寫的人類三部曲：《人類大歷史》《人類大命運》與《21世紀的21堂課》，一出版即風靡全球，這三本書創下全球銷售超過2500萬本的紀錄。

2020是重塑世界面貌關鍵年

這也帶給他名聲、金錢與影響力。身為知名同性戀者、與丈夫定居在以色列，但他仍對所擁有的一切，時常感到不安。例如，哈拉瑞不喜歡身為他經紀人的丈夫開保時捷名車，只因覺得「歷史學家有錢是不被接受的！」

其實，這無損於哈拉瑞的智者魅力。許多跨國企業老闆、政經人物都是哈拉瑞的書迷，他曾受邀到法國總統府艾麗榭宮、臉書創辦人祖克柏的宅邸，甚或無數政經要人的聚會。包括微軟創辦人比爾蓋茲、美國前總統歐巴馬，以及台灣的富邦集團董事長蔡明忠都曾公開推薦哈拉瑞的書。

「拜讀哈拉瑞的書，震撼就像是親身去參拜埃及金字塔！」歐巴馬曾在一次專訪中這麼說。

專研世界史、中古史的哈拉瑞，近年逐步聚焦於人類集體命運、乃至於地球的明天，其實，哈拉瑞最終想要探討的是生命的意義。

在《21世紀的21堂課》，他論辯AI（人工智慧）等新科技帶來的挑戰，示警「演算法將成為獨裁者」；另方面，則憂心法西斯主義的捲土重來，呼籲每個人都該是分享共好價值的全球主義者。

疫情當前，哈拉瑞對台灣，只接受《遠見》獨家專訪，書面回覆諸多關鍵議題，並指出疫後世界的全新路徑圖。

「病毒這場仗，台灣已贏得國際敬重！」他推崇台灣的防疫努力，再次強調唯有合作才能戰勝病毒。其實，在《人類大歷史》中，他已指出「智人」能夠彼此合作，是人類發展超越其他物種的最關鍵因素。

此次新冠病毒全球大流行，哈拉瑞觀察這根本是人禍，因為人類明明有「能力」遏制病毒蔓延，卻沒有「智慧」阻止這一切。

同時，哈拉瑞也在訪談中提出警訊。

「2020將是重塑世界面貌的關鍵年！」他提醒世人，病毒顛覆所有秩序，世界變得流動而具可塑性。所以，此刻必須緊盯政治人物言行，敦促各國政府採行正確的行動、制定對的政策，否則一旦新規則確立，就難以力挽狂瀾。

以下，是《遠見》訪談哈拉瑞的精采摘要：

科技龍頭臨危肩負更大責任

《遠見》問（以下簡稱「問」）：您注意到台灣對抗新冠肺炎的努力？對於台灣在疫情中的國際處境，有何建議？

哈拉瑞答（以下簡稱「答」）：台灣這次的危機處理已受到全球矚目。最令人印象深刻的，在於台灣阻止疫情擴散的同時並未犧牲民主，也未訴諸極權。

如果有人說「想阻止疫情，我們必須學中國的極權，那是唯一可能成功的方式！」就會有人反駁：「沒這回事，看看台灣對疫情的處置甚至比中國更有效，而他們可是個民主政體。」

台灣一直被孤立，國際處境困難，在可見的未來也不容易改變。然而，在這場危機中，台灣已贏得國際諸多敬重。如果台灣能夠分享抗疫寶貴經驗、告訴世界如何應對疫情，必然也能得到長久的感激之情。

問：您如何觀察全球企業因應疫情的做法？此情況下，如何思考企業社會責任？

答：這場危機中，企業扮演關鍵角色。Google、臉書、騰訊等科技龍頭的重要性遠超以往，許多過去在實體世界運作的活動，現在都由這些科技大咖提供數位基礎架構來運行。

這意味著，這些科技龍頭，甚至所有業界都肩負更大責任。除了自身的商業營利，也該把社會公益納入考量，不該反過來趁機牟利。

以遠距（在家）辦公為例，有諸多優點，相對地也有諸多問題。員工們在家辦公，代表著老闆接手了我的住處，讓我的住處也成了公司的一部分；但老闆可不用為此付錢。家裡的電費和電話費是我在付，清潔是我在維護，午餐還得自己煮，而且我必須要求其他家人保持安靜。這對員工來說可不公平。如果要把住處變成公司的一部分，老闆應該付錢吧？企業不能只想到自己的營利，而必須考量這些情境對員工的影響。

每一個人都得仰賴合作度過難關

問：疫情當前，您觀察到哪些做得很好、發揮合作的案例？

答：最佳典範，就是目前全球科學界的全體總動員與攜手合作。

全世界的科學家公開分享各種資訊，彼此信賴、共同研發各種療法及疫苗。例如台灣醫師早上取得的重大發現，可能到晚上已能在西班牙拯救人命。

每一個人都得仰賴這樣的合作來度過難關，據此，所有人都能出於本能反抗易使人陷入孤立的國族主義。

如果法國的科學家研發出有效的疫苗，我不相信中國或美國會有人高喊「我們不要外國疫苗！我們要等本國科學家研發出愛國疫苗！」

問：您曾提到，人類的三大天敵：飢荒、瘟疫與戰爭，到21世紀已可獲控制。但新冠肺炎快速蔓延全球，是否讓您改變看法？

答：我在書中指出：「有鑑於人類在20世紀的成就，如果以後的人類仍然苦於饑荒、瘟疫和戰爭，已不能再怪在自然或上帝的頭上。我們已有能力把事情做得更好，並減少未來受苦的發生率。」

在我看來，面對此次疫情，以上說法依然成立。

我們顯然不可能避免新的傳染病出現，各種病原體還是會不斷從動物傳到人類身上，或是透過突變而變得更易傳染、更致命。然而人類確實已有能力抑制各種疫情，避免數百萬人命的犧牲。

而想了解今日疫情，應該和過去做比較。在前現代時期，人類多半還不知道瘟疫的成因，也不知道如何抑止瘟疫。於是通常會把瘟疫怪罪於神明發怒、黑魔法肆虐，唯一能做的就是舉辦大型群眾祈禱，反而造成大規模群聚感染。

在14世紀，黑死病帶走了歐亞大陸超過1／4人口，但當時的人自始至終對病因毫無頭緒、陷入全然的無助。

相對地，新冠病毒爆發之後，科學家只花了兩週，就確認並完成了這隻新病毒的基因定序，還研發出可靠的檢測方式。同時，政府及銀行也推出方案避免經濟崩潰。

然而，疫情仍帶來一大警訊！人類有「能力」抑制疫情，並不代表人類總是有「智慧」得以妥善運用這份能力。

目前全世界所面對的，並不是什麼無可避免的天災，而是人禍。

是不負責任的政府忽視了醫療保健系統、未能及時回應、未有效全球合作，才造成今日景象。人類確實有能力阻止，但目前為止，我們還缺少了阻止這一切的智慧。

問：如果您重寫《21世紀的21堂課》，「病毒」會是您這本書的第22堂課嗎？

答：在線性思考中，我們總以為過去發生的事在未來會繼續發生，但歷史其實難以預料。

因為新冠病毒的疫情，所有人都覺得再過個5年10年應該還會有另一場大的流行病。但有可能人類未來根本不會遇上疾病流行，而是遭逢另一項完全不同的危機，例如極速的氣候變遷、狂暴的火山爆發，甚至是一場核戰。

疫後世界，「政治」將更重要

問：身為歷史學家，您會怎麼看新冠疫情的歷史意義？疫後世界將有什麼新面貌？

答：這場疫情並不會把人類逼向某個絕對的未來，而是逼著我們做出種種不同的決定；而不同的決定將導向不同的未來。

面對這場危機，我們可以選擇全球團結合作，得到更為同心一體的世界。也可以選擇各國堅壁清野、互相對抗，也會造成更為破碎分裂、充斥敵意的世界。我們可以選擇走向極權監控，也可以選擇為公民賦能、提升政府透明度。

政府能夠選擇拯救大企業、讓勞工團體更趨弱勢，也能用這個機會讓大企業受到管治、讓勞工團體得到強化。

或者，將交通運輸系統與能源業重建得更為環保，又或短視於經濟復甦，而將環保視為無物。像這樣的選擇，還有許多。

問：各國因疫情而鎖國，極端國族主義將捲土重來嗎？

答：疫後世界的一切變化，可說都是政治的選擇。因此，「政治」這件事的重要性會比過去高。

媒體和大眾實在不該只緊追著最新的疫情新聞，關心美國又有幾例確診、義大利又有幾人死亡，應該更關注這項危機的政治面，以及政治人物又做出哪些重要決定。

接下來幾個月，政治人物將會讓整個世界改頭換面，整個世界將會變得十分流動而具可塑性。

因為，這項危機完全出乎意料，政治人物手中沒有現成藍圖，格外能接受新想法、甚至是瘋狂的概念。然而一旦做出正式決定，就會形成新的秩序，未來想再有不同的嘗試就更難了。

到了2021年才掌權的人，就像是在派對結束了才到場的客人，除了幫忙收拾髒碗盤（指「承擔後果」），已無力回天。趁著現在派對還正在進行，我們必須打起精神，敦促各國政府採行對的政策。

我無法預測世界到了2021年會是什麼模樣，但應該會與2019年大不相同，而我希望會是一個更好的世界。

最重要的是，我們在這場危機中最大的敵人並非病毒，而是人類自己心中的惡魔：仇恨、貪婪、無知。

如果我們只是把這場疫情怪罪於外人、怪罪於弱勢族群；如果企業只關心自己的營利；如果我們相信了那些陰謀論，要克服這場疫情就會變得難上加難，未來的世界也將充斥仇恨、貪婪與無知。

另一方面，如果我們能四海團結，慷慨對需要的人伸出援手；如果我們更堅定地相信科學、相信負責任的媒體，要克服這場疫情也將變得容易，我們未來將生活在一個更美好的世界裡。

保護同胞，必須與外人合作

問：過去10年，您三本全球暢銷書所揭示的種種現象，哪些好轉、哪些則惡化？又有哪些必須警惕的轉變？

答：在這10年間，三項發展令人擔心。首先是國際體系衰敗，極端國族主義與孤立主義日益盛行；第二，整個生態系統也迅速惡化；第三，AI與遺傳學等危險科技正在極速發展。

這三項發展的結合，嚴重威脅全人類的生存。所幸，目前仍有逆轉機會。

關鍵在於，我們必須體認到所有人類是禍福與共。某些政治人物（哈拉瑞舉例，像是當今的美國總統川普）會說國族主義與全球主義兩者從根本上就相斥，也說我們應該選擇國族主義、捨棄全球主義。但這是一項危險的錯誤，國族主義與全球主義兩者並不衝突。

原因在於，國族主義的重點並非「憎惡外人」，而是「珍愛同胞」。而在21世紀，如果真想要保護同胞的安全與繁榮，就必須與外人攜手合作。

所以，如果想當個好的國族主義者，就只能同時當個全球主義者。如此，全球團結一心，就能共創美好世界。

問：您打算著手書寫人類與動物的關係，為何對這主題有興趣？想傳達什麼訊息？

答：想要真正了解人類的歷史，必須論及人類與其他動物的關係。無論在經濟、政治，甚至是文化與宗教上，動物都扮演著關鍵角色。

例如，想了解中華美食，能不談雞、豬、魚？想探討蒙古帝國，難道不談馬？而如果要討論印度宗教，又怎可能不談到聖牛、象神甘尼許（Ganesh）、猴神哈奴曼（Hanuman）？

如果有人質疑，人和動物的關係到了21世紀是否還重要？我們目前面臨的危機正可做為警惕：不過是一隻蝙蝠，就已讓全球經濟嘎然而止！

【本文摘自遠見雜誌6月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

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