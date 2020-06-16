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美國聯準會購債「提振投資人信心」　可布局投資級債券

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，金錢。（圖／pixabay）

▲法人認為，投資人可伺機布局債信較佳的美國投資級債券。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

美國聯準會（Fed）宣布將購買「個別企業」公司債，提振債市投資人信心。法人表示，面對未來經濟復甦變數仍多，加上貨幣政策力挺，只要各項流動性指標未惡化，可望促使資金轉向較為穩健的投資級債，建議3月低點沒有參與到的投資人，伺機布局債信較佳的美國投資級債券。

聯準會繼3月下旬宣布購入公司債ETF後，本周再宣布加碼收購個別企業公司債，主要鎖定到期年限5年或更短，且信用評級為BBB-或Baa3的券種，也就是債信評級為投資等級的債券。消息面激勵下，彭博巴克萊美國投資級債指數周一上揚0.14%，居各主要券種之冠。

請繼續往下閱讀...

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，美國疫情尚未完全平熄，同時又發生各地抗爭事件，讓聯準會保守看待未來景氣，因此在6月決策會議上，承諾至少未來2年半內都不會升息，而且會使盡渾身解數，維穩市場。

許書豪認為，聯準會本周宣布的購買個別企業債，視為整體救市措施的一環。事實上，若統計3月下旬首度祭出購債政策以來，國際美元利率已自高檔回落、3個月Libor也往基準利率靠攏，流動性危機解除，並帶動美國投資級債由低點至今，累計已上漲約15%。

從政策面觀察，許書豪強調，聯準會持續釋放資金，啟動信用債購買計畫，將為投資級債市提供充沛資金，儘管面對未來經濟復甦變數仍多、疫情或有二次爆發的可能，債券市場不易出現如先前無預警多殺多的恐慌情景。

由於經濟成長、企業營運的不確定性提高，以及當前的近零利率水準至少延續到2022年底，將促使追逐收益的資金，尋求更好的出海口；而美國投資級債債信品質與公債相當，收益性則更好，將吸引保守或穩健型資金停泊，或供積極型投資人資產配置運用。

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