　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台達電贊助「高性能新風系統」空氣品質方案　打造燒燙傷病友節能復健環境

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台達基金會副董事長郭珊珊（左）、陽光基金會副董事長陳永隆分享台達新風系統及空氣品質方案，如何為燒燙傷病友打造健康節能的復健環境。（圖／台達電提供）

▲台達基金會副董事長郭珊珊（左）、陽光基金會副董事長陳永隆分享台達新風系統及空氣品質方案，如何為燒燙傷病友打造健康節能的復健環境。（圖／台達電提供）

記者楊絡懸／台北報導

夏天的天氣越來越熱，對於需要長時間穿壓力服的燒燙傷病友非常不容易。台達電子文教基金會16日宣布，捐建高效空氣過濾系統給陽光基金會總會暨台北重建中心與活力中心八德館等兩處，包括高性能新風系統與UNO空氣品質監控解決方案。

陽光基金會副董事長陳永隆表示，「熱」是傷友們最不舒適排行第一位，由於燒傷的皮膚沒有毛孔沒有辦法排汗，復健時又必須全程穿著壓力衣撫平疤痕，因此重建中心必須長期開啟空調。

請繼續往下閱讀...

陳永隆說，之前因遇到疫情，為保持空氣流通，不得不邊開窗、邊開冷氣，幸好這次獲得台達基金會的支持，才讓傷友們可以放心地回來重建中心復健，用電也不至於飆升。

為協助陽光基金會長期對抗疫情，並提供燒燙傷病友健康且舒適的復健環境，重建中心必須在開冷氣的狀態下同時開窗保持空氣流通，安裝台達新風系統後，不須開窗便能引進新鮮空氣至室內。

台達電介紹，新風系統具備高效三重過濾網，可有效過濾霧霾PM2.5、PM10等有害成分，並降低室內二氧化碳濃度，讓室內空氣品質遠超標準；而直流變頻的全熱交換器也深具節能效益，夏季電價時預估可節省空調用電費用達30%。為了協助更多燒燙傷病友，台達基金會將再捐贈20套PM2.5壁掛式全熱交換器予陽光基金會。

▲傷友們也分享面對酷暑的經驗，感謝台達所提供的協助。（圖／台達電提供）

▲傷友們也分享面對酷暑的經驗，感謝台達所提供的協助。（圖／台達電提供）

台達基金會副董事長郭珊珊表示，6年前「高雄八一氣爆事故」發生時，台達當時曾協助陽光基金會迅速成立高雄重建中心，就近協助傷友的復健工作。此次疫情發生後，台達基金會觀察到陽光基金會總會的重建中心，為防疫的需求在開空調的同時，須同時開窗讓空氣流通，使得電費負擔更加沉重。

郭珊珊指出，台達兼具健康與節能的建築解決方案，能以智慧節能科技帶來更健康的新鮮空氣，正可舒緩陽光基金會所面臨的困境，也打造對傷友復健更有利的環境。

此次導入的台達設備，包括有吊隱式與壁掛式PM2.5直流變頻全熱交換器，在建築物換氣的同時進行溫、濕度的熱交換，可降低空調設備的負荷，並搭配高效三重過濾網，有效過濾霧霾有害成分PM2.5，淨化效果高達97%。

另外，台達也提供UNO室內空氣品質監控解決方案，以UNOnext IAQ感測器搭配全熱交換器，不僅調整所需的基本換氣量，更幫助建築環境朝向國際WELL健康建築標準的要求邁進，讓室內空氣中的CO2、PM2.5、PM10等數值都受到良好控制，使傷友在復健時更安全、健康及舒適。

在空間節能改造上，台達基金會也與綠適居社會企業合作，幫陽光基金會總會裝置雙層玻璃，有效隔離外在熱源及降低噪音；同時協助在電腦機房進行冷熱通道區隔，避免混風，並利用台達管道扇，將電腦機房的熱能抽取出去，降低空調的運作與耗能。在新風系統和隔熱改造的互相搭配下，預期可節省30%的空調用電量。

 
ET快訊
橋下「漂浮屍」！他運動靠近嚇傻　妻女見屍崩潰：早上才出門
王令麟揪吳宗憲、Sandy赴花蓮親手做「愛的早餐」　嗨翻偏鄉
快訊／大樂透1.06億頭獎　台中大里一注獨得！
快訊／史上首位女性！蔡英文任命「蕭美琴出任我國駐美代表」
快訊／美股道瓊開盤「激漲800點」！　5月零售銷售增長太狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／大樂透「頭彩1.06億」得主出爐　台中大里一注獨得！

快訊／美股道瓊開盤「激漲800點」！　5月零售銷售增長太狂

美國聯準會購債「提振投資人信心」　可布局投資級債券

台達電贊助「高性能新風系統」空氣品質方案　打造燒燙傷病友節能復健環境

快訊／美國5月零售銷售「暴增17.7％」破紀錄　美股期指狂漲850點

黃天牧明與金融科技業者有約　聚焦「金融科技發展路徑圖」！

滙豐銀調查：逾4成家長會給小孩零用錢　最擔心這3大問題

華南銀行助都更　921受災樓登峰大廈開工動土

貿協推動數位行銷振興出口服務列車　上百家企業受惠

數位存款帳戶超夯連3年倍增　金管會研議鬆綁開戶對象、業務限制

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

快訊／大樂透「頭彩1.06億」得主出爐　台中大里一注獨得！

快訊／美股道瓊開盤「激漲800點」！　5月零售銷售增長太狂

美國聯準會購債「提振投資人信心」　可布局投資級債券

台達電贊助「高性能新風系統」空氣品質方案　打造燒燙傷病友節能復健環境

快訊／美國5月零售銷售「暴增17.7％」破紀錄　美股期指狂漲850點

黃天牧明與金融科技業者有約　聚焦「金融科技發展路徑圖」！

滙豐銀調查：逾4成家長會給小孩零用錢　最擔心這3大問題

華南銀行助都更　921受災樓登峰大廈開工動土

貿協推動數位行銷振興出口服務列車　上百家企業受惠

數位存款帳戶超夯連3年倍增　金管會研議鬆綁開戶對象、業務限制

陳偉殷收到台灣芒果　憶起兒時暑假果園打工

怪奇比莉PO「港人對抗催淚彈經驗」惹毛陸網！　緊急刪文滅火

【多益時事通】高雄「代理市長」上任，英文怎麼說？

金與正發狠炸兩韓聯辦！　館長認證「全世界最兇的女人」

中職／擺脫腳傷低潮開轟3安　王威晨開心撂英文

難怪瘦不了！基礎代謝率變低的5大原因　熬夜、不吃早餐都NG

網友湧入砲轟「歧視黑人」！　反骨男孩IG開嗆：假裝見義勇為的人滿多

中印軍人邊界徒手亂鬥皆有傷亡　印度上校軍官被石頭砸死

優化貼圖介面！LINE推出10.10.0大更新　IOS用戶再等等

下體爆癢！驚見「6腳噁蟲」吸血鑽動　醫揭治療4招：30%會出現其他性病

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

財經熱門新聞

即／大樂透頭彩1.06億　大里一注獨得！

即／終結35連槓是你嗎？威力彩7.9億開獎

台灣第一家！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

曾慘賠五百萬的財經主播給小資族的2個理財建議

即／美股激漲800點　5月零售太狂

美股全線再暴跌　道瓊跌600點

正新輪胎驚傳經營權變天　姐夫陳榮華回鍋拿下董事長大位

台幣狂升　美元換匯價再創2年新低！換5萬多賺1345元

中天生技、合一生技開盤鎖漲停　42萬張掛單搶買

金管會鬆綁　超商也可刷卡買三倍券

影／第二波疫情襲來！　鮮肉分析師「岔賭」台股下半月3檔股票

東典光電明起公開申購　上櫃新股承銷價68元

美5月零售銷售暴增17.7％破紀錄

畢業新鮮人看過來！　就業補貼3萬元今上路、懶人包一次看

更多熱門

相關新聞

台達電股東會通過　每股配發現金股利5元

台達電股東會通過　每股配發現金股利5元

台達電（2308）10日舉行股東會，會中通過每股配發現金股利5元。台達電董事長海英俊指出，儘管受到美中貿易戰影響等嚴峻因素，但台達電全年營收及毛利仍有成長，且因應貿易戰，台達電強化全球生產及銷售佈局，減少因國際貿易戰帶來的經營風險。

影／年線上開多頭派對！　認錯行情啟動下散戶如何才能贏？

影／年線上開多頭派對！　認錯行情啟動下散戶如何才能贏？

遠傳、微軟、台達三強聯手　打造5G智慧工廠

遠傳、微軟、台達三強聯手　打造5G智慧工廠

台達電宣布：收購加拿大Trihedral公司

台達電宣布：收購加拿大Trihedral公司

台達POD模組化資料中心解決方案獲得認證

台達POD模組化資料中心解決方案獲得認證

關鍵字：

台達台達電子台達電陽光基金會台達基金會

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面