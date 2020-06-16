金與正狠炸兩韓聯辦　克里姆林宮：為朝鮮半島局勢感到擔憂

▲兩韓聯合辦事處遭北韓炸毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

北韓勞動黨第一副部長金與正下令轟炸「兩韓聯合辦公室」，南韓統一部今（16）日證實此消息，引起國際社會關注情勢。除了青瓦台稍早的回應外，日本首相安倍晉三和俄國克里姆林宮也對此表達關切，並表示正盡全力關切南北韓的局勢中。

根據《韓聯社》報導，青瓦台對韓聯辦建築遭徹底炸毀一事感到遺憾，並指出如果北韓繼續讓情勢惡化，南韓也會做出強硬的回應。

▲ 日本首相安倍晉三。（圖／路透）

據日媒NHK報導，首相安倍晉三在記者會上表示，「我知道轟炸一事，希望南北韓關係可以不再緊張，但日方也正與南韓和美國緊密合作，監控著兩韓的局勢。」外務省的官員則指出，不認為這件事會顯著地改變東北亞的局勢，但北韓有可能進一步作出軍事挑釁，外務省會保持密切的關注。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）16日也發表聲明，強調俄羅斯為朝鮮半島的局勢感到擔憂，呼籲雙方要克制，但俄方目前沒有任何幫助緩解朝鮮半島緊張關係的計畫。

▼俄羅斯總統普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／達志影像／美聯社）

南北共同聯絡事務所事務處是南韓、北韓共同開辦的常設聯絡辦事處，象徵兩韓的關係「破冰」可能大增，是依據則為2018年南北高峰會時，所簽訂的《板門店宣言》創立，但因為北韓與美國關係不穩，原訂該年8月開張，當時還延期至9月14日。

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