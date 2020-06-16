黃天牧明與金融科技業者有約　聚焦「金融科技發展路徑圖」！

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧明（17）日將舉行首場金融科技業者座談會，邀請國內相關金融科技協會、區塊鏈聯盟、金融科技園區進駐廠商等，主題聚焦金融科技發展，期盼業者多提供建言，作為制定「金融科技發展路徑圖」的參考依據，期許在今年8月底提出該計畫。

金管會主委黃天牧上任後提出6大興利方案，其中一項為「金融科技發展路徑圖」，將邀集相關業者開會、聆聽意見，預計8月底提出該計畫，實施到2023年。

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金管會綜規處長林志吉今天受訪時表示，明天的金融科技業者座談會，將邀請台灣金融科技協會、中華金融科技產業促進會、台灣區塊鏈大聯盟、金融總會、金融創新園區的駐會廠商，以及6位專家學者。

除了明天金融科技業者座談會外，林志吉指出，目前也正規畫第2場與金融科技有關的座談會，受邀對象則以金融業為主，屆時討論主題以機器人理財等金融科技發展相關議題。

林志吉也提及，從2015年9月以來，歷任金管會主委都與科技業者有約，首先是前主委曾銘宗時期，曾撰寫金融科技白皮書，包括區塊鏈、電子支付等議題，並成立金融科技諮詢委員會，同時也增訂電子化支付5年倍增計畫，到了2016年5月前主委王儷玲發布金融政策白皮書，同時也召開第3次金融科技諮詢委員會。

林志吉說，前主委丁克華在2016年9月舉行金融科技發展會議，訂定金融科技領航計畫；2017年1月當時的主委是李瑞倉，推動金融科技創新條例，也就是金融監理沙盒草案，當時邀請科技業者開了2場會議，最後是顧立雄任內推動開放銀行、純網銀，並設立金融創新園區，曾在2018年10月、2019年9月至少召開過2次會議，同時也讓金融業務試辦與沙盒雙軌並行。

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