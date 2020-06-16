滙豐銀調查：逾4成家長會給小孩零用錢　最擔心這3大問題

▲根據調查顯示，高達95%家長認為應該從小培養孩子的理財觀念。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

根據滙豐（台灣）銀行今（16）日發布調查指出，高達95%家長認為應該從小培養孩子的理財觀念，但只有21%的家長認為，自己的金融知識足以解決孩子的提問。

滙豐（台灣）銀行今年5月底委請天下雜誌教育基金會與親子天下針對全台家有7歲以上孩童的家長進行「親子理財觀念大調查」，並針對教師（超過7成為國中小教師）進行「108課綱─金融素養融入教學挑戰大調查」。

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這次調查指出，高達95%家長認為應該從小培養孩子的理財觀念，

但僅21%的家長認為自己的金融知識足以解決孩子的提問；另有9成的家長嘗試與孩子討論金錢來培養理財觀念，顯示家長們都認知到金融教育從小扎根的重要性。

不過在討論頻率上，只有19%家長表示「經常」會與孩子討論，而有42%的家長會給孩子零用錢，但面對孩子的零用錢使用，父母們的前3大擔憂是「花錢不經思考，想買就買」、「花錢買不需要的東西」、「借錢給同學」。

調查也指出，家長和老師共同認為，孩子／學生首要加強的金融素養是學會分辨「想要」和「需要」，其次則是「理解金錢的價值或使用」。

此外，有超過半數的老師也坦白表示，「過去不曾在班上將金融素養融入課程教學」，分析其中原因，發現有前3大挑戰分別是「缺乏專業金融知識」、「缺乏理財教育教案」及「理財教育教授經驗不足」；另有55%的老師認為與學生談論金錢碰到最大的困難是「金錢觀念尚未建立」。

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