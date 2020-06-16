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砸錢裝潢信義區租屋…女子秒被房東趕走：要都更了　下秒漲價轉租

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▲▼女子砸大錢裝潢租屋處，剛完工就被房東趕走。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲女子砸大錢裝潢租屋處，剛完工就被房東趕走。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

租房時究竟該不該花錢裝潢？一名女子與丈夫在台北租屋，花了許多資源、時間重新裝潢，沒想到才剛完成，就被房東以「房子要都更」為由趕走，但她立刻在租屋網看見房東重新張貼出租資訊，還標榜「全新裝潢」，價格還提高了2000元，讓她吞不下這口氣，憤而向媒體投訴。

這名女子指出，她原先租賃的房子是即將都更的地點，當時與房東約定好，先簽訂2年合約，若有遇上都更，會直接搬走。為了讓家中更舒適，女子的丈夫、公公一同翻新裝潢，把家裡打理得美輪美奐。

請繼續往下閱讀...

沒想到，裝潢才弄好沒多久，她立刻被房東通知「準備都更了」，要求立刻搬家。事後，她向附近鄰居詢問，才知道都更日期根本還沒到，離動工還有好一段時間，讓她相當傻眼。

▼女子砸大錢裝潢租屋處，剛完工就被房東趕走。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼女子砸大錢裝潢租屋處，剛完工就被房東趕走。（圖／翻攝《東森新聞》）

令人生氣的是，才隔沒多久，她就看見付出心血裝潢的租屋處重新招租，房東還標榜「全新裝潢」，「五月中搬走的房租也不讓我們付一半就好，再出租的價格還比我們租的多2000（元）」，且房子已經再度租了出去。

依據租屋網資訊，該處租屋處刊登租房資訊後，3天內立刻又租了出去，房租還提高了2000元。此外，還有看房的租客說明，當時房東太太向他們說「自己花了20萬重新裝潢」，但客廳明顯有霉味、屋況不太好，且完全沒提到都更的事情，「離開前還很好心地說要免費提供傢俱、主動降租給我…。」

▼全家人才剛努力翻新租屋處，立刻被房東趕走、漲價轉租。（圖／翻攝網路）

▲▼女子砸大錢裝潢租屋處，剛完工就被房東趕走。（圖／翻攝網路）

女子指出，為了有個舒適的住家，他們一家耗費許多時間，花了15萬元，好不容易翻修好，卻被這樣對待，令人感到相當心寒，「提醒下一任房客，這位房東就是非常自私的房東！」

事實上，依據都更條例來看，女子的狀況能夠請求2個月的租金補償，但當時雙方在合約上提到，若因應都更事宜，房東要求房客搬走，房客不得有任何異議，也不能要求任何費用補貼。

台北市都更處主任秘書謝明同提到，由於上一組租客已經離開，房東在都更進行前，都可以將房子再租出去，但還是要告訴新的住戶，房子可能即將面臨拆除工程。

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