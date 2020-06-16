華南銀行助都更　921受災樓登峰大廈開工動土

▲華銀協助登峰大廈都更。（圖／華銀提供）

記者吳靜君／台北報導

華南銀行表示，921震災戶登峰大廈在住戶自主更新會主導下，經過多年整合，成功啟用重建，今（16）日舉辦開工動土典禮，由台北市都發局、華南銀行；中華建經及協力廠商與住戶共同參與，見證值得紀念的時刻。

登峰大廈位於台北市大安區復興南路一段，鄰近近東區SOGO精華商圈，基地面積大約有298.87坪，更新前地主共計104人，原本為地下一層，地上12層大樓，921地震之後，該建築物的結構受損，出現門窗歪斜、牆壁管線剝落及漏水的情形，被列為結構體有問題必須盡快重建的「黃單建築物」2008年住戶成立更新正式啟動重建，前後耗費約十年，終於在2018年6月都更計畫核定公告實施，更新後為地下5層，地上15層的住商大樓，預計2023年完工。

請繼續往下閱讀...

本案所需工程造價、稅捐、管理費用及貸款利息等，皆由華南銀提供足額融資，讓住戶在資金方面無後顧之憂，本案基地住戶達100人，大多數都沒有不動產及金融專業背景，在整合上相當不容易，華南銀行也多次參與住戶說明會，針對重建過程中最重要的融資及信託架構，過程中也確保原地主與實施者的權益，得以順利進行。

華銀身為泛公股行庫的一員，將持續配合政府的都更危老重大政策、提供民眾實務整合經驗諮詢與協助，並與轉投資的中華建築經理公司共同合作，積極參與都更危老重建案件，協助民眾從前期規劃整合、發包興建，到後期信託、融資及分戶貸款一條龍的金融服務。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣