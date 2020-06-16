貿協推動數位行銷振興出口服務列車　上百家企業受惠

▲貿協推動數位行銷振興出口服務列車，貿協秘書長葉明水。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（16）日表示，將啟動「數位行銷振興出口」服務列車，為使國內廠商瞭解後疫情時代重大施政措施，希望廠商善加利用並帶入數位科技行銷海外，提升出口動能，搶攻數位貿易商機，預估上百家廠商受惠。

經濟部貿易局長陳正祺表示，政府已擬定紓困振興措施，協助廠商因應疫情帶來的衝擊與紓解資金週轉壓力，同時也為疫情緩和後產業復甦預做準備。

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貿協秘書長葉明水指出，貿協在疫情期間也推出許多線上行銷作法，希望突破疫情限制，讓業者不用出國也可以爭取海外訂單，如線上「防疫國家館」建構一站式線上服務，全球商機不漏接；線上拓銷團及新產品發表會，攜手業者拓銷海外市場；小型機動拓銷團，貿協提供客製化服務；線上全球市場趨勢報告會，提供業者即時資訊，及宅經濟專區廣受國際買主歡迎。

▼貿協推動數位行銷振興出口服務列車。（圖／貿協提供）

貿協表示，政府推出的優惠措施方案，包括力推即時紓困8大措施、調整機制擬定紓困振興之加強措施，如推動貿易金融及放寬參展補助，加強輔導業者數位轉型，運用數位科技推出各項線上推廣活動等，並結合外貿協會執行臺灣最大B2B平台-台灣經貿網 (Taiwantrade.com)，提供廠商視需求選擇不同之政府紓困資源。

另還有數位貿易學苑則規劃涵蓋跨境電商、數位轉型等課程，協助廠商透過數位行銷突破疫情挑戰，政府亦委由輸出入銀行推出「義氣相挺2.0、出口安心貸方案」，補助出口保險行政費用：徵信費最高全免、保險費最高減免80%，補貼出口貸款利息最高減碼年利率0.3%，以減少廠商拓展海外市場風險。

貿協說，現場也安排貿易局、工業局、商業司、中小企業處、輸出入銀行及貿協專家，提供面對面諮詢服務，廠商反映政府提供業者即時解決方案，使渠獲益良多，本次服務超過上百家廠商。

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