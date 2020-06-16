數位存款帳戶超夯連3年倍增　金管會研議鬆綁開戶對象、業務限制

▲根據統計，數位存款帳戶2017年成長至39.2萬戶，到了2018、2019年分別再成長至150.8萬戶、338.4萬戶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（16）日公布數位存款帳戶情況，從2017年到2019年數位存款帳戶數呈現連年倍增的態勢。不過，有業者反映希望放寬企業戶線上開戶，以及增加生物辨識，可提高交易限額等問題，銀行局也將研議是否擴大線上業務及開戶對象。

銀行數位存款帳戶業務2015年底陸續開辦。根據金管會統計，數位存款帳戶2015年底約僅8萬戶，2017年則成長至39.2萬戶，年成長率387%，到了2018、2019年分別再成長至150.8萬戶、338.4萬戶，年成長率分別為285%、124%，從此可見年成長率雖隨著基期墊高而趨緩，但每年新開戶數，仍然持續成長中。

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數位存款帳戶開辦初期，客戶對象限本國成年自然人，帳戶類型也限新台幣活期存款帳戶，但隨著相關機制的運作及發展日漸成熟，銀行公會數位存款帳戶相關範本就受理對象及帳戶類型均逐步放寬。

舉例來說，帳戶類型2017年由新台幣活期存款帳戶，擴及外匯活期存款帳戶，2018年再擴及新台幣及外匯定期存款帳戶，受理對象也在2019年增加年滿7歲且領有國民身分證之自然人、年滿20歲且領有晶片居留證的外國人，以及負責人為本國成年人的獨資組織，其中針對7歲以上未成年可線上開戶，目前已有台新Richart、國泰KOKO數位帳戶提供這類服務。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，因應數位潮流，金管會將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制完備且風險可控之前提下，適時調整現行規範，擴大數位存款帳戶等線上業務的範圍。

金管會銀行局官員也提及，近期有業者反映希望能鬆綁規定，首先是開放企業戶線上開戶，去年開放單一股東的獨資組織開戶，至於一般公司法人戶則不行，由於企業戶客戶盡職調查（CDD）較為複雜，因此線上執行不易，且實際上銀行都會幫忙企業戶，不見得線上較為方便，因此銀行公會將研議相關技術發展成熟情況，看看開放的可能性。

再者是業者也有反映其他驗證方式，銀行局官員指出，過去有業者提出生物辨識等構想，藉此提高交易限額，但由於安全控管的問題，這部分是否開放，目前還要再看看，因此尚未請銀行公會研議。

按照「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，數位存款帳戶依開戶安全等級分為三類，第一類是新客戶透過自然人憑證在線上開立帳戶；第二類是已開立存款帳戶的舊客戶，在線上加開數位帳戶；第三類則為其他銀行信用卡或存款帳戶，開立新帳戶。

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