台股延長交易時間？　金管會要考慮3大因素：適時檢討

▲台股是否延長交易時間，金管會表示，這部分要考量3大因素，將適時檢討。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股持續站穩萬點大關，市場關注是否會趁高檔之際，推動與國際接軌的措施，如延長股市交易時間，金管會今（16）日表示，這部分要考量投資人習慣、證券商經營成本，以及從業人員工時的改變等因素，因此必須要有共識，但會適時檢討。

國外有不少的股市交易時間分為上、下盤，或到下午才收盤，外界關注國內股市交易時間是否要延長？金管會證期局副局長蔡麗玲表示，股市交易時間是否延長，或分上下兩盤交易，由於與投資人交易習慣、從業人員營業時間等，這部分必須要有共識，但會適時檢討。

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針對延長股市交易時間，可望為國家創造稅收一事，蔡麗玲指出，這是成本與效益權衡的問題，由於涉及因素較為複雜，因此會適時看看大家意見。

蔡麗玲強調，制度面一直朝向國際接軌，若要延長股市交易時間，不僅有時差問題，同時也要考量與誰接軌，另外也要考慮到投資人習慣、證券商經營成本，以及從業人員工時的改變。

蔡麗玲也提及，過去幾年曾請券商公會等周邊單位做評估，大家主要考量的因素也是如此，因此會看看是否有這樣的需求，若券商公會有需求，也可以向金管會建議。

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