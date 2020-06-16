影／兩韓聯辦遭轟爛！青瓦台仍想「見第四次面」　若持續挑釁將強烈回應

記者丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

南韓統一部今（16）日證實，北韓於今日下午2時49分炸毀位於開城的兩韓共同聯絡辦事處。南韓最新說明，對北韓單方面炸毀聯辦表達強烈遺憾，若金氏政權持續採取措施使得情況惡化，南韓也將強硬回應。

《韓聯社》報導，針對韓聯辦建築遭徹底炸毀一事，青瓦台16日表示非常遺憾，如果北韓導致情況繼續惡化，南韓也將強硬回應。另外南韓國防部也強調，24小時密切關注北韓軍方動向，「若北韓以軍事行為挑釁，將強烈應對」。

▲位於北韓邊界城市開城的南北韓聯絡辦事處。（圖／達志影像／美聯社）



不過，青瓦台稍早則依舊試圖遞出橄欖枝，今日也重申，文在寅提議的「第四次文金會」還是有效。文在寅一年前提出這項建議，青瓦台資深幕僚說明，既然已有這個想法，自然不會失效。

文在寅2019年4月15日主持會議時曾提出，等待北韓條件成熟後，會努力推動第四次的韓朝首腦會談，並不拘泥於要在哪個地點與什麼形式展開。

青瓦台幕僚認為，南北韓可以合作的項目眾多，也可以調整內容；文在寅在今年新年致辭與就任三週年演說中都表達他的理想，包括非軍事區（DMZ）打造為和平地帶、韓朝公路鐵路對接項目、重啟開城工業園區與金剛山旅遊、共同舉行2032年奧運會等。

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