　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

搶攻後疫情高息股商機！國泰7月推兩檔高股息基金、ETF

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國泰投信總經理張雍川(圖中)，帶領高息五虎將，為投資人在後疫時代超前部署高息股。（圖／記者陳心怡攝）

▲國泰投信總經理張雍川(圖中)，帶領高息五虎將，為投資人在後疫時代超前部署高息股。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

台灣防疫全球按讚，加上經濟基本面無虞，國泰投信以實際行動力挺台灣，7月將推出國泰台灣高股息傘型基金，後疫時代為投資人超前部署高息股。

國泰投信總經理張雍川指出，台灣在投資上具有兩大優勢，值得豎起大拇指按讚，從投資評價面來看，台灣股利率平均超過4％傲視全球；另外，全球掀起ESG綠色投資浪潮，台灣在2019年拿下亞太區ESG永續表現之冠，企業永續經營表現獲得肯定，看好此趨勢及民眾對投資高股息的偏好，國泰投信一舉推出兩檔高股息基金，包括國泰台灣高股息基金、國泰永續高股息ETF，讓民眾超前布局高息股，投資更給利。

請繼續往下閱讀...

2020年全球市場被新冠肺炎疫情攪亂一池春水，加上中美貿易戰、原油紛爭不時擾市，市場對未來的非理性恐慌，根據Ｂloomberg資料顯示，台股VIX指數3月一度飆高至50之上，近期雖下降至20附近，但依舊在近5年均值之上，顯示台股未來維持高波動的可能性較大。市場普遍認為市場波動已成新常態，投資若想抱得安心且領得放心，優選高息低波股、永續高息股，將是投資人安心選擇的絕佳標的。

國泰台灣高股息基金經理人章錦正表示，台灣在這波疫情中防疫表現相對各國出色，是當前後疫時代首選的投資市場，但目前國外疫情尚未獲得控制，台股不免受其影響而出現較大區間震盪，建議投資人布局高股息且波動低的股票，為不穩定的市場預先作好準備，以台股股利率來說，截至5月底約4.2%，高居全球主要國家之冠，在低利率環境中更顯投資價值。

此外，鑒於ESG投資在全球大行其道，國泰投信7月也將推出國泰永續高股息ETF，接軌國際投資潮流。該檔ETF追縱由全球領先的投資決策支持工具和服務提供商MSCI編制的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數。MSCI表示，由於環境(E)、社會(S)和企業管治(G)出現巨大轉變，如氣候變化帶來的影響、全球向低碳經濟轉型等，令世界正在迅速變化，全球投資者更主動地將ESG因素納入投資過程，以減輕相關風險。

近期疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性，永續經營企業推出良好減緩損失措施，有助降低疫情對企業經營的衝擊，可說是投資人追求永續投資及長線獲利的雙贏策略。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
中正紀念堂隨機砍人！婦人「持菜刀狂揮」路人…1女受傷
桃園人倫悲劇！女子遭丈夫「拿打氣筒狂毆」　活活被打死
金與正早預言「1秒毀韓聯辦」...曝北韓下一步
恐怖畫面曝！休旅車「輾10歲童」...倒車再壓輪下　送醫搶救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

貿協推動數位行銷振興出口服務列車　上百家企業受惠

數位存款帳戶超夯連3年倍增　金管會研議鬆綁開戶對象、業務限制

台股延長交易時間？　金管會要考慮3大因素：適時檢討

搶攻後疫情高息股商機！國泰7月推兩檔高股息基金、ETF

正新輪胎驚傳經營權變天　姐夫陳榮華回鍋拿下董事長大位

贏過日本、韓國！　IMD世界競爭力台灣排行11名、亞太位居第3

4大優先稅法修正！汽機車貨物稅減徵退稅最高5萬元　擬延長

台自行車產業鏈稱霸全球！德商博世亞太區總部正式落腳台中

亞股全面強彈！韓股漲逾5%、日股漲逾4%

遠見／數據．紅利．階級戰

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

貿協推動數位行銷振興出口服務列車　上百家企業受惠

數位存款帳戶超夯連3年倍增　金管會研議鬆綁開戶對象、業務限制

台股延長交易時間？　金管會要考慮3大因素：適時檢討

搶攻後疫情高息股商機！國泰7月推兩檔高股息基金、ETF

正新輪胎驚傳經營權變天　姐夫陳榮華回鍋拿下董事長大位

贏過日本、韓國！　IMD世界競爭力台灣排行11名、亞太位居第3

4大優先稅法修正！汽機車貨物稅減徵退稅最高5萬元　擬延長

台自行車產業鏈稱霸全球！德商博世亞太區總部正式落腳台中

亞股全面強彈！韓股漲逾5%、日股漲逾4%

遠見／數據．紅利．階級戰

研究：銀河系「高智文明」至少36個　活躍度攸關人類生存時限

時力推「黃標大賞」邀Youtuber投入公共議題　呱吉出任評審團長

不斷更新／范國宸闖本壘遭夾殺錯失得分機會　3局中信2比0富邦

Game On電玩遊戲展　給喜歡《怪奇物語》與80年代美學的你

貿協推動數位行銷振興出口服務列車　上百家企業受惠

費玉清《一剪梅》歐美爆紅「衝上排行榜前3」！　外國人瘋唱：雪花飄飄北風蕭蕭

中職／阻擋或繞圈受爭議　林明憲：三壘指導像投資一樣

快訊／中正紀念堂隨機砍人！老婦「菜刀狂揮」路人…1女受傷

17年來首次！美司法部7月將執行死刑　4名「殺童」囚犯須伏法

快訊／桃園人倫悲劇！女子遭丈夫「打氣筒狂毆」　家中活活被打死

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

財經熱門新聞

即／終結35連槓是你嗎？威力彩7.9億開獎

曾慘賠五百萬的財經主播給小資族的2個理財建議

美股全線再暴跌　道瓊跌600點

台灣唯一！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

台幣狂升　美元換匯價再創2年新低！換5萬多賺1345元

金管會鬆綁　超商也可刷卡買三倍券

中天生技、合一生技開盤鎖漲停　42萬張掛單搶買

正新輪胎驚傳經營權變天　姐夫陳榮華回鍋拿下董事長大位

影／第二波疫情襲來！　鮮肉分析師「岔賭」台股下半月3檔股票

畢業新鮮人看過來！　就業補貼3萬元今上路、懶人包一次看

東典光電明起公開申購　上櫃新股承銷價68元

三倍券適用白名單出爐！經濟部：訂房網、線上叫車都能用

永豐銀振興三倍券　推多元回饋

振興3倍券變4倍！北富銀攜手LINE Pay推3重加碼

更多熱門

相關新聞

ETF鐵三角超夯！0050規模突破千億元　帶動ETF規模逾1.7兆元新高

ETF鐵三角超夯！0050規模突破千億元　帶動ETF規模逾1.7兆元新高

國人對台股深具信心，尤其今年以來受肺炎疫情影響，儘管全球股市動盪，連帶衝擊台股，但投資人並未因此退卻，反而選定優質標的、逢低加碼，如有國民ETF之稱的「元大台灣50」（0050），今年以來受益人數激增，以約16萬人創下歷史新高紀錄，規模也再次突破1000億元大關，連帶推動台灣ETF整體規模上衝，站上1.7兆元，再度為台灣ETF奠定新的里程碑，其中市占率最大的元大投信，ETF規模也突破5000億元，創歷史新高。

財訊／5G基金滿手好牌怎麼挑？

財訊／5G基金滿手好牌怎麼挑？

全球瘋5G！陸股5G ETF成投資新亮點

全球瘋5G！陸股5G ETF成投資新亮點

國民ETF成分股調整出爐！0050新增緯穎、踢除寶成

國民ETF成分股調整出爐！0050新增緯穎、踢除寶成

芝商所示警：負價交易恐成新常態

芝商所示警：負價交易恐成新常態

關鍵字：

國泰投信台灣高股息傘型基金ETF國泰永續高股息ETF

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面