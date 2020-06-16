台自行車產業鏈稱霸全球！德商博世亞太區總部正式落腳台中

▲全球科技服務領導廠商德商博世集團（Bosch）今(16)日於臺中市舉行電動自行車系統（Bosch eBike Systems）亞太區總部開幕典禮。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

外商加碼投資台灣再傳捷報！全球科技服務領導廠商德商博世集團（Bosch）今(16)日於臺中市舉行電動自行車系統（Bosch eBike Systems）亞太區總部開幕典禮，看好臺中具完備的自行車產業聚落，全球許多eBike皆在臺灣進行組裝，未來將以臺灣為亞太區基地，拓展亞洲電動自行車市場。

經濟部投資業務處張銘斌處長表示，中美貿易戰已使許多全球企業調整策略佈局，尤其近來中美衝突升溫，更加速廠商調整腳步。尤其臺灣擁有優質人才，產業實力堅實，並重視智慧財產權保護，在全球重塑產業鏈的時刻，台灣會是全球企業首選的創新合作夥伴。

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博世電動自行車系統亞太區副總裁暨總經理Mr. David Howard 表示，臺灣在全球自行車業扮演了非常重要的角色，尤其臺中具完備的自行車產業聚落，全球許多eBike皆在臺灣進行組裝，因此Bosch希望更靠近自行車產業的客戶與合作夥伴，以提供更好的服務與教育訓練，同時促進產業升級。

博世表示，Bosch eBike Systems過去十年於全球各地推廣電動自行車，目前在歐美、紐澳、日本等國家已是新興且受歡迎的交通工具，博世未來將以臺灣為亞太區基地，拓展亞洲電動自行車市場。

博世集團為物聯網領域的領導公司，提供聯網交通、智慧城市、工業聯網與智慧家庭等創新解決方案，1990年開始在台灣營運，目前在台有三個分公司以及三個研發中心，員工數約450人，提供的產品包含汽車原廠零件、汽車售後服務零件、傳動與控制系統、安防通訊系統、電動工具、家電產品以及微機電感測器等，2019年在台營收達新台幣200億元，成長26%。

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