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影／金與正狠切聯繫！3天前預告「轟掉兩韓辦公室」　2年輝煌淪塵土…美朝韓關係凍結

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記者陳亭伃／綜合報導

北韓勞動黨第一副部長金與正，16日突然下令轟炸開城工業區附近的「兩韓聯合辦公室」，這個被稱為已經名存實亡的地方，如今遭到爆破，引發南北韓、國際間高度關注與回應，也可以看出該辦公室在朝韓關係中曾扮演著相當重要的角色。而在北韓受到美國制裁未減、脫北者刻意散發傳單的激怒下，金與正選擇先切斷維繫之線，讓半島局勢再升溫。

綜合外媒報導，「兩韓聯合辦公室」（或稱南北共同聯絡事務所）為南韓與北韓共同開辦設立的聯絡辦事處，總部在北韓的開城工業區內，而依據則為2018年南北高峰會時，所簽訂的《板門店宣言》，但因為北韓與美國關係不穩，原訂該年8月開始，當時還延期至9月14日。而兩韓聯合辦公室的開張，也象徵兩韓的關係「破冰」可能大增。

▲▼北韓朝鮮勞動黨金第一副部長金與正，向南韓威脅不排除撕毀軍事協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓朝鮮勞動黨金第一副部長金與正，日前就向南韓威脅不排除毀掉辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

然而就在北韓與美國關係持續緊張、與南韓關係也不穩定，今年1月受到新冠肺炎疫情影響，雙方更決定關閉辦公室。就在13日金與正曾提到脫北者刻意空投傳單到北韓境內，讓官方相當不滿意，且可能在三日內將會有武力報復，至今日（16日）就傳出政府下令炸毀兩韓聯合辦公室。

原先在該辦公室的每周會議試圖想要拉近兩韓距離，未料在炸毀辦公室後，似乎也象徵北韓將拒絕再與南韓「和平溝通」，外界也分析，金與正之舉，只是藉著「空投」傳單，行告知、宣洩對美方、南韓的憤怒之實。此外，北韓領導人金正恩4月份曾被傳因「健康因素」消失20天，雖事後已經露面，但仍不敵眾謠言猜測其之後接班人就是金與正。

而金與正今日之舉，也宣達出自己的「權力在握」。兩韓聯合辦公室遭到炸毀之後，北韓官方也回應，「讓人渣和默許人渣行為的人，都要付出應有的代價」，在切斷對南韓的通訊之後，才會有炸毀辦公室之舉。

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